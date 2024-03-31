Meral Danış Beştaş yerel seçimde oy kullanamayacak!
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacağı bildirildi.
Sayılı günler sona erdi ve Türkiye sandığa gitmeye başladı. 61 milyondan fazla vatandaş yerel yöneticilerini seçmek için oy kullanmaya devam ederken, gözler adaylarda... Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacağı bildirildi. Öte yandan Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oy kullanamayacak.
1 EKİM'E KADAR ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ YAPMASI GEREKİYORDU
DEM Parti İstanbul Basın Komisyonundan yapılan duyuruda, yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların, yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.
Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eş Başkan adayımız Meral Danış Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır."