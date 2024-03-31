Meral Danış Beştaş yerel seçimde oy kullanamayacak!

31 Mart 2024 10:19 - Güncelleme : 31 Mart 2024 10:19

31 Mart yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?

31 Mart yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?

Sayılı günler sona erdi ve Türkiye sandığa gitmeye başladı. 61 milyondan fazla vatandaş yerel yöneticilerini seçmek için oy kullanmaya devam ederken, gözler adaylarda... Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacağı bildirildi. Öte yandan Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oy kullanamayacak.

1 EKİM'E KADAR ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ YAPMASI GEREKİYORDU

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonundan yapılan duyuruda, yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların, yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eş Başkan adayımız Meral Danış Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır."