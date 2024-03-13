Meral Danış Beştaş'tan 'adaylıktan çekilecek' iddialarına cevap 

13 Mart 2024 20:33 - Güncelleme : 13 Mart 2024 20:34

Yerel seçimler kapsamında çalışmalarını sürdüren DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Habertürk canlı yayınında seçime yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Meclis'teki en büyük 3. parti olduklarını söyleyen Beştaş, "Sonuçta biz bir siyasi parti olarak tabii ki seçimlere gireriz. Bu bütün seçimler için sözkonusu. Şu anda Meclis'in üçüncü büyük partisiyiz. Her ne kadar kayyum atansa da kazandığımız belediyelerimiz var. Meşru ve doğal olanı her partinin seçimlere girmesidir." dedi.

"2019'DA BİR DEFAYA MAHSUS KARAR ALDIK"

2019 yerel seçimlerinde bazı bölgelerden aday çıkartılmaması ile ilgili konuşan Beştaş, "Bu biraz da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili çokça konuşuldu. İttifaklar zzorunlu hale geldi. Biz 2019'da bir defaya mahsus karar aldık. O her zaman ilelebet karar değil neticede. Demokrasinin önünü açmak için karar aldık. Kaybettirmek, kazandırmak üzerine bir stratejik yaklaşımdı." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN ADAY ADAYLIĞI...

"Bir kere Başak Demirtaş'ın aday olmaması meselesini kamuoyuyla paylaştık. Selahattin Başkan da uzun metin yazdı. Konuya dair görüşlerini ifade etti. Başak da neticede partimizle mutabakat halinde aday olmayacağını ifade etti. Bu tek taraflı alınan karar değil. Sevgili Başak, Selahattin Bey bizim dostlarımız ve yoldaşlarımız. Aynı partideyiz. Aday olabileceğini açıkladığında kamuoyundaki tartışmaları bir hatırlayalım derim. Hakikaten siyasetin dibini gördük. Korkunç linçlemeler, eleştiriler, başka başka saldırılar gündeme geldi.

Siyaset ticaret gibi görüldü. Hiçbir arkadaşımızı tırnak içinde söylüyorum malzeme ettirmeyiz. Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması için eşini aday gösteriyoruz kadar gitti. Biz herkesin özgür olduğu Türkiye hayaliyle yapıyoruz. Bu meseleden partimizin bilgisi vardı. Oturuldu uzun uzun konuşuldu, karşılıklı ortaklaşıldı. Eğer gerçekten birilerini kazandırmak isteseydik aday çıkarmazdık. Söz konusu olan Başak ya da Meral değil."

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM"

CHP ile yapılan iş birliği ve 'adaylıktan çekilecek' iddiası ile ilgili de konuşan Beştaş, "Kent uzlaşısı kapanmış bir konu. Listeler verildikten sonra kapandı. Adaylıktan çekilmeyeceğim. Bu konuşuluyor. İşin kötü tarafı zaman zaman istisna da olsa halk arasından da soruluyor. Televizyonda tartışıldığı için. 'Son üç gün, son hafta çekilecekmiş' gibi bir heyula dolaşıyor. Çekileceğim bir yarışa girmem. Ne kadar oy alırsak alalım, son güne kadar çalışmamızı yürüteceğiz. Sandıkların başında olacağız. Tabii ki bu konuda bütün seçmenlerimizden de destek bekliyoruz.

İstanbul'a dair bildirgemizde çok çalıştık. Prof. Naci Görür'le bir araya geldik. Tabii ki dirençli kent. Bu konuda çözüm yöntemlerini yazdık. Deprem, ulaşım, kentsel dönüşüm. Biz yerinden dönüşümü savunan bir partiyiz. İstanbul'u hakikaten dert ediniyoruz. İstanbul'daki sorunlar bizim sorunlarımız. İstanbul'da tek kadın adayıyım ben. Eş başkan adayıyım. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe. Ve İstanbul'u İstanbullularla yönetmek. 17 Mart'ta Yenikapı'da Nevroz Bayramı'nı kutlayacağız. Herkesi davet ediyorum." diye sözlerini tamamladı.