MHP Genel Sekreteri Büyükataman Bilecik'te: CHP, DEM Parti'nin işgaline uğramıştır

18 Şubat 2024 20:27 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 20:43

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bilecik’in Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde partisinin seçmen iletişim merkezlerinin açılışına katıldı. Büyükataman, partisinin Bozüyük Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada,Türk milletinden aldıkları güç ve üretken belediyecilik vizyonlarıyla MHP'yi zafere ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

“CHP, DEM PARTİ’NİN İŞGALİNE UĞRAMIŞTIR”

Hedefleri doğrultusunda tüm teşkilatlarıyla tam kadro sahada olduklarını anlatan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizi ve devletimizi kuşatma altına almak isteyen, her gün farklı isimle karşımıza çıkan, bayatlamış zillete karşı büyük Türk milletiyle omuz omuza yürüyoruz. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerden bu yana başta büyükşehirlerimiz olmak üzere, CHP’nin elinde bulunan belediyelerin tamamı vatandaşa hizmet götürmekten acizdir ve liyakatsiz kadroların yönetimi altındadır. Bugünkü CHP, çizgisinden çıkmış, tükenmiş ve kırmızı halılarla karşıladığı DEM Parti'nin işgaline uğramıştır. CHP, artık ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si değildir."

“ESAS BAĞLAYICI UNSUR HİZMET”

Büyükataman, daha sonra Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek açılış törenine geçti. Söğüt'te de partililere hitap eden Büyükataman, belediyecilik anlayışlarının temelinde insan sevgisinin bulunduğunu anlattı. Cumhur İttifakı ve MHP yönetimindeki belediyelerde esas ve bağlayıcı unsurun hizmet olduğunun altını çizen Büyükataman, şunları kaydetti:

"Hizmet edenin himmet göreceğine, dürüst ve samimi olanın dua ve rıza kazanacağına, helal haram ayrımı yapanın iki dünyasını da kurtaracağına iliklerimize kadar inanırız. Bizler, günübirlik siyasi hesap ve mevzi kazanımlarının peşinde değiliz. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği her şeyden önceliklidir çünkü milletimiz huzursuz ve memnuniyetsizse geleceğe umutla bakamayız. Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedef başarıya ulaşamaz."

Programlara AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, MHP Bozüyük Belediye Başkan adayı Bahadır Çetin, Cumhur İttifakı'nın Söğüt Belediye Başkan adayı Ferhat Durgut, AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.