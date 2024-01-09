MHP'li başkandan Murat Kurum'a övgü dolu sözler: Dönüşümün reçetesidir

09 Ocak 2024 15:00 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:03

Partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Kritik şehirlerde adaylar da bir bir belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak'ta 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkanı adaylarını tek tek duyurdu. AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğu açıklayan Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un İBB başkanı adaylığı sadece Türkiye'de değil tüm dünyada konuşulurken MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de Kurum için övgü dolu sözler kullandı. Murat Kurum'un seçilmesi halinde İstanbul'da yaşayanların her alanda köklü dönüşümüne şahit olacağını aktaran Selim, "Genelden yerele birlik, ülke yönetiminde dirlik, ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla çalışıp, hayal değil gerçekleri ve reçeteyi göstererek kazanacağız" dedi.

"İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAKTIR"

Selim konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği üzere bir salı günü İstanbul'umuz fetih olunmuştur. Yine bir salı günü şehrimizi bu tembel ve iş görmez zihniyetten kurtarmak adına huzurlarınızla beyanımız şudur; İstanbul Allah'ın izni, milletimizin ferasetiyle muradına kavuşacaktır. Kararlığımız, inancımız, imanımız ve coşkumuz ile birlikte hizmetlerimiz Yeni Türk Yüzyılı'na yakışır şekilde olacaktır” dedi.

"MURAT KURUM DÖNÜŞÜMÜN REÇETESİ"

Tecrübesi ve bilgi birikimi ile Murat Kurum'un İstanbul için doğru isim olduğunu belirten Selim, “Her deprem haberinden sonra İstanbul'umuza acaba ne zaman sıra gelecek endişesiyle yaşanmaz. Böyle hayat olmaz. İşte Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayımız Sayın Murat Kurum geçmiş dönemde yaptığı bilgi birikimiyle çalışmalarındaki yüksek tecrübeyle İstanbul'umuzu altını çizerek söylüyorum tam zamanlı çalışmalarıyla olacak herhangi bir deprem felaketi hususlarını bir tarafa atar. Sayın Murat Kurum dönüşümün reçetesi” ifadelerini kullandı.