MHP'li isimden CHP'ye DEM tepkisi: Terör örgütlerinin peşinden gidiyorlar

18 Şubat 2024 18:04 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 18:12

Tüm siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları sürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de bugün Kayseri'de yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın birbirine kenetlenmiş bir halde merkezi yönetimle alakalı göstermiş olduğu iradeyle yerel seçimlere milli iradesi ile hazırlandığını aktaran Özdemir, CHP'ye DEM Parti üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

"CHP 'DEM'LENME PEŞİNDE"

CHP'nin terör örgütleri ile arasına kesin bir çizgi koymadığının altını çizen Özdemir, "Bakıyorsunuz diğer tarafta türlü oyunlar var. CHP Demlenme peşinde. Terör örgütlerinin peşine takılmış vaziyette. İstikametini kaybetmiş. Atatürk'ün Partisi olduğunu iddia edenler ne yazık ki Türkiye hasımlarının istikametine girmiş" dedi.

"SEÇİM CUMHUR İTTİFAKI'NIN KESİN ZAFERİYLE SONUÇLANACAK"

Cumhur İttifakı’nın Türk ve Türkiye Yüzyılı anlayışı ile hareket ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Ülkemizin önünde gerçekleştirilecek olan 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri bulunmaktadır. Yerel Seçimlerde merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki tam uyumun tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü Türkiye dışarı basın ve içeriyi karıştırmak isteyen şer odaklarının terör örgütlerine tam anlamıyla destek vererek itibarsızlaştırmaya çalıştığı bir kıskacın içindedir. Tehdit ve tehlike altındadır. Türk ve Türkiye Yüzyılı anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda elbette gelişim sürecinde şehircilik anlayışımız önem arz ediyor. Bu anlamda Cumhur İttifakı tecrübeli kadroları ile Kayseri’de Cumhur'un zaferini elde edecektir" şeklinde konuştu.