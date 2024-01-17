MHP'nin aday sırrı ortaya çıktı: Neden hep 55 isim?
Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçimler öncesi 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı. MHP'nin neden her defasında 55 isim açıkladığının sırrı da ortaya çıktı.
31 Mart'ta bazı illerde AK Parti ile ittifak yapma kararı alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yerel seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Seçime kendi listesiyle gireceği yerlerdeki adaylarını belirleyen MHP, 55 belediye başkanı adayını daha kamuoyuna duyurdu.
YENİ ADAYLAR AÇIKLANDI
MHP'nin son açıkladığı listede Kilis'ten Hasan Kara, Uşak'tan ise Sezer Ateş belediye başkan adayı gösterildi. 3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede de belediye başkan adayları belirlendi. İşte o isimler...
- KİLİS İL - HASAN KARA
- UŞAK İL - SEZER ATEŞ
- DENİZLİ/SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE - CEMAL KOBAŞ
- HATAY/DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE - ÖMER OĞUZ UÇAR
- HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE - ERHAN AKI
- AFYONKARAHİSAR/HOCALAR İLÇE - HÜSEYİN ONUR TURAN
- AFYONKARAHİSAR/İSCEHİSAR İLÇE - NECATİ GÜNSEL
- AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT İLÇE - MUHİTTİN ÖZAŞKIN
- BOLU/DÖRTDİVAN İLÇE - KADİR ALTUNDAĞ
- BOLU/GEREDE İLÇE - MUSTAFA ÇİÇEK
- BOLU/GÖYNÜK İLÇE - METİN ÖLMEZ
- BOLU/KIBRISÇIK İLÇE - ERSİN OKTAY OLKAN
- BOLU/MENGEN İLÇE - GÜLTEKİN UYSAL
- BOLU/MUDURNU İLÇE - NECDET TÜRKER
- BOLU/SEBEN İLÇE - MURAT ÖZKAN
- BOLU/YENİÇAĞA İLÇE - ERSİN BAŞ
- BURDUR/AĞLASUN İLÇE - HASAN DÜDEN
- BURDUR/ALTINYAYLA İLÇE - SELEN KINALI
- BURDUR/BUCAK İLÇE - YUSUF ERDOĞDU
- BURDUR/ÇAVDIR İLÇE - SÜLEYMAN KAYACAN
- BURDUR/ÇELTİKÇİ İLÇE - RAMAZAN EZİN
- BURDUR/GÖLHİSAR İLÇE - RAMAZAN CANURAL
- BURDUR/KEMER İLÇE - MEHMET ALTINKAYNAK
- BURDUR/TEFENNİ İLÇE - ÜMİT ALAGÖZ
- BURDUR/YEŞİLOVA İLÇE - YUSUF YILDIRIM
- ÇANKIRI/ILGAZ İLÇE - AYŞENUR BULAMAÇCI
- ELAZIĞ/AĞIN İLÇE - ALİ USLU
- ELAZIĞ/KEBAN İLÇE - YÜCEL DOĞAN
- ELAZIĞ/SİVRİCE İLÇE - TURGAY GÜNDOĞAN
- KARAMAN/AYRANCI İLÇE - YÜKSEL BÜYÜKKARCI
- KARAMAN/BAŞYAYLA İLÇE - GÜRANİ BULUT
- KARAMAN/ERMENEK İLÇE - SOYDAN EVCİ
- KARAMAN/KÂZIMKARABEKİR İLÇE - NURULLAH NECAT GÜVEN
- KARAMAN/SARIVELİLER İLÇE - MEHMET İLGÜN
- KARS/AKYAKA İLÇE - HALİL KEREM AYDIN
- KARS/ARPAÇAY İLÇE - ERDAL MERT
- KARS/DİGOR İLÇE - YENER KAYA
- KARS/KAĞIZMAN İLÇE - EMRULLAH KOMAN
- KARS/SARIKAMIŞ İLÇE - SERDAR KILIÇ
- KARS/SELİM İLÇE - ALİ ELMA
- KARS/SUSUZ İLÇE - ORHAN ŞARKİR
55'İN SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan MHP'nin aday açıklarken her defasında 55 ismi açıklamasının ardından 'Neden hep 55?' sorusunun cevabı merak edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli bu haftaki grup toplantısında konuya açıklık getirdi.
2024 yılındaki ikinci siyasi dönüm noktasının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olduğunun altını çizen Bahçeli, MHP'nin 55'inci yılı nedeniyle 55'şer isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerinin ilkini 10 Ocak'ta, ikincisini 11 Ocak'ta, üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştıklarını hatırlattı.
Milliyetçi Hareket Partisi, 9 Şubat 1969 tarihinde Alparslan Türkeş liderliğinde kuruldu.