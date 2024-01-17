MHP'nin aday sırrı ortaya çıktı: Neden hep 55 isim?

17 Ocak 2024 14:57 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:44

31 Mart'ta bazı illerde AK Parti ile ittifak yapma kararı alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yerel seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Seçime kendi listesiyle gireceği yerlerdeki adaylarını belirleyen MHP, 55 belediye başkanı adayını daha kamuoyuna duyurdu.

YENİ ADAYLAR AÇIKLANDI

MHP'nin son açıkladığı listede Kilis'ten Hasan Kara, Uşak'tan ise Sezer Ateş belediye başkan adayı gösterildi. 3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede de belediye başkan adayları belirlendi. İşte o isimler...

KİLİS İL - HASAN KARA

UŞAK İL - SEZER ATEŞ

DENİZLİ/SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE - CEMAL KOBAŞ

HATAY/DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE - ÖMER OĞUZ UÇAR

HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE - ERHAN AKI

AFYONKARAHİSAR/HOCALAR İLÇE - HÜSEYİN ONUR TURAN

AFYONKARAHİSAR/İSCEHİSAR İLÇE - NECATİ GÜNSEL

AFYONKARAHİSAR/ŞUHUT İLÇE - MUHİTTİN ÖZAŞKIN

BOLU/DÖRTDİVAN İLÇE - KADİR ALTUNDAĞ

BOLU/GEREDE İLÇE - MUSTAFA ÇİÇEK

BOLU/GÖYNÜK İLÇE - METİN ÖLMEZ

BOLU/KIBRISÇIK İLÇE - ERSİN OKTAY OLKAN

BOLU/MENGEN İLÇE - GÜLTEKİN UYSAL

BOLU/MUDURNU İLÇE - NECDET TÜRKER

BOLU/SEBEN İLÇE - MURAT ÖZKAN

BOLU/YENİÇAĞA İLÇE - ERSİN BAŞ

BURDUR/AĞLASUN İLÇE - HASAN DÜDEN

BURDUR/ALTINYAYLA İLÇE - SELEN KINALI

BURDUR/BUCAK İLÇE - YUSUF ERDOĞDU

BURDUR/ÇAVDIR İLÇE - SÜLEYMAN KAYACAN

BURDUR/ÇELTİKÇİ İLÇE - RAMAZAN EZİN

BURDUR/GÖLHİSAR İLÇE - RAMAZAN CANURAL

BURDUR/KEMER İLÇE - MEHMET ALTINKAYNAK

BURDUR/TEFENNİ İLÇE - ÜMİT ALAGÖZ

BURDUR/YEŞİLOVA İLÇE - YUSUF YILDIRIM

ÇANKIRI/ILGAZ İLÇE - AYŞENUR BULAMAÇCI

ELAZIĞ/AĞIN İLÇE - ALİ USLU

ELAZIĞ/KEBAN İLÇE - YÜCEL DOĞAN

ELAZIĞ/SİVRİCE İLÇE - TURGAY GÜNDOĞAN

KARAMAN/AYRANCI İLÇE - YÜKSEL BÜYÜKKARCI

KARAMAN/BAŞYAYLA İLÇE - GÜRANİ BULUT

KARAMAN/ERMENEK İLÇE - SOYDAN EVCİ

KARAMAN/KÂZIMKARABEKİR İLÇE - NURULLAH NECAT GÜVEN

KARAMAN/SARIVELİLER İLÇE - MEHMET İLGÜN

KARS/AKYAKA İLÇE - HALİL KEREM AYDIN

KARS/ARPAÇAY İLÇE - ERDAL MERT

KARS/DİGOR İLÇE - YENER KAYA

KARS/KAĞIZMAN İLÇE - EMRULLAH KOMAN

KARS/SARIKAMIŞ İLÇE - SERDAR KILIÇ

KARS/SELİM İLÇE - ALİ ELMA

KARS/SUSUZ İLÇE - ORHAN ŞARKİR

55'İN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan MHP'nin aday açıklarken her defasında 55 ismi açıklamasının ardından 'Neden hep 55?' sorusunun cevabı merak edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli bu haftaki grup toplantısında konuya açıklık getirdi.

2024 yılındaki ikinci siyasi dönüm noktasının 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olduğunun altını çizen Bahçeli, MHP'nin 55'inci yılı nedeniyle 55'şer isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerinin ilkini 10 Ocak'ta, ikincisini 11 Ocak'ta, üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştıklarını hatırlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi, 9 Şubat 1969 tarihinde Alparslan Türkeş liderliğinde kuruldu.