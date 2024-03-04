Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda: İşte masadaki kritik başlıklar

04 Mart 2024 10:05 - Güncelleme : 04 Mart 2024 10:06

Türkiye'nin iç ve dış siyasetine ilişkin kritik kararların alındığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Normal şartlarda iki hafta arayla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması bekleniyor. Kritik toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Milyonları ilgilendiren konuların ele alınacağı toplantıda masada önemli konu başlıkları bulunuyor. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, 31 Mart yerel seçimleri, terörle mücadele gibi konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca öğretmen adayları da atama takvimi için gözünü Beştepe'ye çevirmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Külliyedeki toplantıda, terörle mücadele kapsamında yurt içi, sınır ve sınır ötesinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamlı bir biçimde ele alınacak. Ayrıca iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek.

SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUŞULACAK

Bir aydan daha az süre kalan 31 Mart yerel seçimleri de Kabine'nin gündeminde yer alıyor. Toplantıda seçim çalışmalarının yanı sıra seçim güvenliği için de yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Türkiye'nin son yıllardaki bir numaralı problemi olan ekonomik sıkıntılar, toplantının en önemli konu başlıklarından birini oluşturuyor. Kabine, son açıklanan enflasyon verilerinin ışığında ekonomideki yol haritasını masaya yatıracak. Vatandaşları sıkıntıya sokan enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye dair atılacak adımlar toplantıda konuşulacak.

ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ DE BEŞTEPE'DE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kısa süre önce öğretmen atamalarıyla ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmesinin ardından atama bekleyen öğretmenlerin de gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrilmiş durumda. Toplantıda öğretmen atama takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor.

GAZZE'DEKİ GELİŞMELER VE F-16 TEDARİKİ

Kabine'nin dış politikadaki ana gündem maddesi ise İsrail ablukası altındaki Gazze olacak. İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar konuşulacak.

F-16 savaş uçaklarının tedariki ve modernizasyonu için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığına ulaşmıştı. Türk ve ABD'li yetkililer arasında gerçekleştirilecek toplantı öncesi Kabine'de bu süreçle ilgili de değerlendirme yapılacak.