CHP'de istifa şoku! 400 kişi AK Parti'ye katıldı

14 Mart 2024 16:47 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:08

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. İttifak temasları sonrası birbirine giren muhalefet cephesinde peş peşe istifalar yaşandı. Partilerinin politikalarını eleştiren bir çok isim istifalarını açıkladı. CHP'den istifa eden 400 kişi toplu olarak AK Parti'ye katılımı nedeniyle tören düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; partisinden ayrılan birçok ismin AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Kabaktepe yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"RABBİM YOLUMUZU KUTLU EYLESİN İNŞALLAH"

"Davamız yolunda çalışan, emek eden, ben de varım diyerek vatanımızın birlik ve beraberliğini düşünüp gücümüze güç katarak aramıza dahil olan dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Rabbim yolumuzu kutlu eylesin inşallah"

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE TÖREN DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törenle Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nden istifa eden yaklaşık bin üye AK Parti’ye geçmişti.

Yeni üyelerin rozetlerinin takıldığı törene, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Zafer Sırakaya, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve parti üyeleri katılmıştı. Kabaktepe konuşmasında AK Parti ailesinin güçlendiğini belirterek yeni katılan üyelere ‘hoş geldiniz’ demişti.