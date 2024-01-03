Muhalefette 'ittifak' arayışı: Özgür Özel ile Muharrem İnce bir araya gelecek

03 Ocak 2024 15:43 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:52

Yerel seçimlere 3 aydan az bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde ittifak arayışları devam ediyor. Genel Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra İYİ Parti'nin kapısını çalan ancak yeni bir ittifak teklifine karşı Meral Akşener'den ret cevabı alan Özgür Özel, yarın dikkat çeken bir görüşme yapacak.

GÜNDEM YEREL SEÇİMDE İŞ BİRLİĞİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yarın saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ne giderek Özgür Özel ile bir araya gelecek.

Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşmede 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler ve olası iş birliği senaryolarının ele alınması bekleniyor. Öte yandan görüşme talebinin Muharrem İnce’den geldiği belirtildi.

İMAMOĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Muharrem İnce, aralık ayı başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. İnce, görüşmede İmamoğlu'na İstanbul için destek vereceğini dile getirmişti.