Muharrem İnce CHP'yi uyarıp ittifak şartını açıkladı:

08 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:19

Türkiye yerel seçim atmosferine girdi. Siyasi partilerin belediye başkanı adayları belli olmaya başladı. AK Parti İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun karşısına eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u aday olarak çıkardı.

Adayların belli olmasıyla siyasi partilerde ittifak arayışları hız kazandı. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

"İZMİR ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

Sözcü gazetesine konuşan Muharrem İnce, "İzmir'den aday olmak istiyor" yorumlarına "Böyle bir talebim olmadı ama İzmir çantada keklik değil. İYİ Parti de, DEM Parti de aday çıkarıyor" cevabını verdi.

Seçimlerle ilgili öngörülerini paylaşan İnce, İYİ Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu aday göstereceklerini kulisleri hakkında da "Kötü aday mı arkadaş? Bir şeyler alacaklar, göreceksiniz. İYİ Parti, iyi bir kaybettiren olacak bu sefer" ifadelerini kullandı.

CHP’YE GERİ DÖNECEK Mİ?

Onu isteyenler de var, istemeyen de var. CHP’de en az kimler var artık? Atatürkçüler. Onlar gittiler ve kenarda kaldı. O noktalara gelmedik henüz. Özgür Bey’le baş başa bir konuşalım.

İTTİFAK ŞARTINI AÇIKLADI

CHP ve Memleket Partisi'nin iş birliği yapmasını istediğini dile getiren Muharrem İnce, "Aynen, onu istiyoruz ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım" dedi.

"AK PARTİ DOĞRU ADAYLARI ÇIKARDI"

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un doğru bir tercih olduğunu belirten İnce, "AK Parti çok iyi hazırlanıyor. 2019'da büyük hatalar yaptılar. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Bence en iyi adayı koydular İstanbul’a. Turgut Altınok da doğru bir isim. Mansur Yavaş’a göre doğru. Ülkücü oyları paylaşırlar" şeklinde konuştu.