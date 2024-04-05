Muharrem İnce kararını verdi! Yola devam edecek mi? 

05 Nisan 2024 20:18 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 20:20

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geride bırakılan yerel seçimlerde büyük hüsrana uğradı. Memleket Partisi lideri partisinde küçülmeye gideceği iddiaları ortada dolaşırken sosyal medya hesabı X'ten bir açıklama yaptı.

Yayınladığı video 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye seçmenin 'sarı kart' gösterdiğini iddia eden İnce, CHP'nin başarısını ise seçmenin 'AK Parti karşısındaki en güçlü adaya oy verme eğilimi' ile gerçekleştirdiğini öne sürdü.

"DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Seçimlere tek başına giren Memleket Partisi yüzde 0.17 oy alırken Muharrem İnce açıklamasında, "Dargın değiliz, nefesimiz olduğu sürece milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz. Biz hiçbir şey yapmayanlardan olmayacağız" dedi.

"MASRAFLARI KISMA KARARI ALDIK"

Sadece üyelerinin bağışları ile ayakta durduklarını hatırlatan İnce, "Bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. Zaten iletişim olanaklarının bu kadar arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.