Muharrem İnce yerel seçimin kazananı açıkladı

01 Nisan 2024 00:31 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:33

Memleket Partisi 1 belde de seçimi kazandı

Memleket Partisi 1 belde de seçimi kazandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim sonuçlarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik etti.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi’dir, seçilen belediye başkanlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

MEMLEKET PARTİSİ TÜRKİYE GENELİNDE %1'İ GEÇEMEDİ

Memleket Partisi Türkiye'nin birçok Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçime girdi. Resmi olamayan sonuçlara göre Memleket Partisi Türkiye genelinde %0,12 oy aldı.