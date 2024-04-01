01 Nisan 2024 00:31 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:33
Muharrem İnce yerel seçimin kazananı açıkladı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 31 Mart 2024 Yerel Seçiminin kazananı açıkladı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim sonuçlarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik etti.
İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi’dir, seçilen belediye başkanlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
MEMLEKET PARTİSİ TÜRKİYE GENELİNDE %1'İ GEÇEMEDİ
Memleket Partisi Türkiye'nin birçok Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçime girdi. Resmi olamayan sonuçlara göre Memleket Partisi Türkiye genelinde %0,12 oy aldı.
Kaynak: TGRT Haber