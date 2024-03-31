31 Mart 2024 16:22 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:22
Muhtarlık seçiminde silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var
Siirt'te muhtarlık seçiminde çıkan tartışma taş ve sopalarla kavgaya dönüştü. Silahların da ateşlenmesiyle ölü ve yaralılar var.
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Siirt Konacık'ta muhtarlık seçimi kavgaya dönüştü. Oy kullanma işlemleri sürerken muhtarlık sebebiyle anlaşmazlık yaşayan gruplar birbirine saldırdı. Sopa ve silahların da ortaya çıkmasıyla silahla yaralılar var.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.A. (54) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgaya ilişkin B.K. üzerindeki tabanca ile yakalandı.
Jandarma ekiplerince köyde, polis ekiplerince de hastanede alınan güvenlik önlemi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı