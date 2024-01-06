Murat Kurum AK Parti İBB adayı mı oldu? Murat Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?

06 Ocak 2024 23:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 23:20

Murat Kurum AK Parti İBB adayı mı oldu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. nşaat alanında özel sektör kuruluşlarında çalışan Murat Kurum, TOKİ Ankara ve İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?

MURAT KURUM KİMDİR?

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Mimar Kemal Lisesi'nde aldı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı.

Siyasi kariyerine 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanarak başlayan Murat Kurum, görev süresince birçok sosyal konut kampanyası hazırladı, afet konutları inşa etti ve millet bahçeleri projelerini hayata geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam eden Murat Kurum, evli ve üç çocuk babasıdır.

MURAT KURUM İBB ADAYI MI?

Kulislerde eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adaylığı tebliğ edildiği iddiaları dolaşırken, Kurum'dan ilk açıklama geldi. Kurum, "İstanbul'da deprem riskini ortadan kaldırmak için yola çıkacağız" dedi.