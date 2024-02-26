Murat Kurum, 'Beceriksizlik' diyerek İmamoğlu'nu hedef aldı

26 Şubat 2024 11:39 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 11:48

İstanbul'da vatandaşlar sabah saatlerinde işe gitmek isterken büyük bir sürpriz yaşadı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında bozulan metro, binlerce insanı mağdur etti.

Yolda kalan insanlar başka bir ulaşım yolu bulmak isterken adeta eziyet çekti. Yaşanan olaylar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve Ekrem İmamoğlu'na gelen eleştirilerin ardı arkası kesilmedi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa ve Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"BU ÇİLE BİTECEK!"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşıp isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Kurum paylaşımında; "Bu sabah İstanbul. Bunu hak etmiyoruz. 31 Mart’ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek" ifadelerini kullandı.