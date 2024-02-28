Murat Kurum, cemevi ziyaretinde söz verdi: Biz yürüteceğiz

28 Şubat 2024 09:14 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 09:24

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Adaylar da seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kartal’da bulunan Uğur Mumcu Cemevi’ni ziyaret etti.



Murat Kurum’u Bozatlı Hızır Cemevi Başkanı ve Dedesi Cihan Saltuk ve beraberindeki heyet karşıladı. Kurum, ziyareti sırasında talep üzerine yeni cemevini inşa edeceğini de müjdesini verdi.

"KENDİ EVİMİZDE GİBİYİZ"

Ziyaret ettiği cemevinde kendini evinde gibi hissettiğini aktaran Kurum, “Merhaba sevgili Ehl-i Beyt aşıkları, merhaba kardeşlerim, merhaba Hazreti Hüseyin’in matemini her daim yüreğinde taşıyan canlar, sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada, siz değerli kardeşlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Burada bulunan, bu kardeşlik sofrasında olanlara, sevgili canlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Bizlere bu duyguyu yaşattığınız için de ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ AYIRT ETMEYECEĞİZ"

Hizmetin kimseyi ayırt etmeden tüm İstanbullulara ulaşacağının altını çizen Murat Kurum, “İstanbul için yola çıktık. Biz bu yola sevgi için çıktık. Tüm İstanbullulara, kimseyi ayırt etmeden hizmet etmek için yola çıktık. Tüm İstanbullularla kimseyi ayırt etmeden, kimsenin dinine, diline, ırkına, inancına ve mezhebi bakmadan, Kürt’ü ile Laz’ı ile Çerkez’i ile Alevi’siyle ve Sünni’siyle hep birlikte bu kardeşlik hukukunu sergileyecek anlayışı ilelebet İstanbul’da devam ettireceğiz. Bu bakış açısıyla ve sadece İstanbul diyerek projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Kartal’ın her sokağına huzur getirmek için bu yola çıktık” dedi.

"CEMEVİ İNŞAATINI DA BİZ YÜRÜTECEĞİZ"

Seçimlerin ardından hemen harekete geçileceğini dile getiren Murat Kurum, “1 Nisan sabahı itibariyle Uğur Mumcu mahallesinde Alevi kardeşlerimize yakışır camilerimizi yapacağız. Huzur içerisinde birliğimizi beraberliğimizi yaşayacağımız cemevi inşaatını da İBB olarak biz yürüteceğiz. Kartal’da canlarımızın neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı gideren tarafta olacağız. Biz samimiyiz, biz aşkla sevdayla çalışıyoruz ve verdiğimiz sözleri de bugüne kadar hep tutmuş insanlarız. Her seçim zamanı gelip vaatleri verip tutmayan tarafta olmadık. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’umuzun tüm değerleriyle, tüm kültürleriyle birlikte Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin ruhunu İstanbul’un tüm ilçelerinde, mahallelerinde yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.