Murat Kurum-Ekrem İmamoğlu yarışında çarpıcı tablo! AK Parti son anketi açıkladı

16 Mart 2024 12:08 - Güncelleme : 16 Mart 2024 12:08

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CNN Türk'te katıldığı bir programda seçim gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin yaptırdığı son anketleri paylaşan Osman Nuri Kabaktepe, büyük İstanbul mitinginin 24 Mart'ta yapılacağını duyurdu. Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son seçimim" şeklindeki sözlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

AK PARTİ'NİN MASASINDAKİ SON ANKET

"Daha çok seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş oluyor. Kararsız seçmen son 15 güne, çok az kısmı sandığa kadar kararsız. Seçmenin kararı bitmiştir dediğimiz bir seçim hiç yaşamadık. Yüzde 1'de olsa çok önemli bir rakam. Kararsızların oranı her geçen gün azalıyor. Azalmasında 2 tane temel nedeni var. Kampanyalar yapılıyor, bir kısmı karar veriyor. Bir de zaman geliyor.

Posterlerin asıldığı, mitinglerinde yapıldığı bir seçim dönemini geçiriyoruz. İletişim mecralarının çeşitliliğinden istifade ediyoruz. Sosyal medyanın her birinin etkisi daha fazla. Etkisi yüzde 50'yi geçti.

Bir çok firma anket yapıyor, farklı sonuçlar çıkarıyorlar. Bir yol haritası, bir fikir veriyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Kurum açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz. 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketi göreceğimizi biliyoruz. Kampanyaların iyi gittiğini düşünüyorum.

Her bir seçimin kendisinden sonraki seçime olumlu-olumsuz etkisi vardır. İnsanlarımız yerel seçimlerde, tabii ki partilerinin siyasal duruşları var, ama vatandaşlar seçimin öznelliğine göre tercihini belirliyor."

İSTANBUL MİTİNGİNİN TARİHİ BELLİ OLDU

Osman Nuri Kabaktepe, Büyük İstanbul Mitingi'nin 24 Mart Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını açıkladı. Mitinge Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de davet edildiğini söyleyen Kabaktepe, "Miting yapmak bizim geleneğimizde var. Cumhurbaşkanımız hemen hemen her gün 1-2 ile gidiyor. Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı bu hafta netleşecek" dedi.

ERDOĞAN'IN 'SON SEÇİMİM' AÇIKLAMASI

Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi yaptığı "Bu benim final seçimim. Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak" sözlerine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması gençlerle sohbet ederken yaptığı bir açıklamaydı. Bir seçim arifesinde açıklama yapıldığı için farklı değerlendirmelere neden oldu. Cumhurbaşkanımız hukuki sistemimiz açısından var olanı açıkladı."