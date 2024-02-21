Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na kentsel dönüşüm tepkisi: Olmasa da olur diyor

21 Şubat 2024 16:02 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 16:11

Yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da bu kapsamda İstanbul'da iş insanlarıyla buluştu.

Kurum, olası İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm üzerinden İmamoğlu'na yüklendi ve CHP'li yöneticilere sert eleştirilerde bulundu.

"PROJELERİ YATIRIMLARI GEREKSİZ GÖRÜYOR"

Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

''Deprem bizim en büyük gerçeğimiz bunu bilim insanları söylüyor 1,5 milyon riskli konutun 600 bininin acileni dönüştürülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. 1 Nisan sabahı görevi bırakacak CHP'li başkan '650 bin konut olmasa da olur.' diyor. Böyle talihsiz bir açıklama yapıyor. Bu yöndeki projeleri yatırımları gereksiz görüyor. 5 yıllık süreçte çalıştaydan öteye gidememiş bir kişiden başka bir şey beklemeyiz. İstanbul tüm illere bakar ama Allah göstermesin İstanbul'daki bir sıkıntı milli güvenlik meselesidir böyle tiye alınacak bir iş değildir"

"KİRLİ BİR OYUN DÖNÜYOR"

CHP ve DEM Parti arasında bir iş birliği olduğunu öne süren Murat Kurum, "''Kirli bir oyun dönüyor. Kent uzlaşısı gibi bir kavramın altında kirli bir iş birliğinin senaryo siyasetinin uygulanmaya çalışıldığını hep birlikte görüyoruz ama aslında milletin bunu fark etmesinden korkuyorlar. Pazarlıklarla yaptıklarını iş birliğini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. İlkesiz bir siyasetle seçim sürecini sabote etmeye çalışan bir ittifak var. Milletimiz bur kirli siyaset oyunlarına prim vermemiştir bundan sonra da vermeyecektir" dedi.