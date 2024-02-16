Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'na yüklendi: Yaptıkları tek şey İstanbul'u unutmak oldu

16 Şubat 2024 20:48 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 21:04

Tüm siyasi partilerin yerel seçim hazırlığı sürüyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında; Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

CHP'nin elindeki İBB'yi ve Erkem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Kurum, "CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da 5 yılda yaptığı tek şey İstanbul'u unutmak oldu. 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey İstanbul oldu. İstanbul'u bitirmek, duraksatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar" ifadelerini kullandı.

"TEK YAPTIKLARI LAF ÜRETMEK"

Murat Kurum açıklamasının devamında da CHP yönetimine tepki gösteren Kurum, "CHP'li yönetimin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Tek yaptıkları laf üretmek, reklam yapmak, algı oluşturmak" dedi.

"ALGIYI BAŞKA ALANLARA ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR"

CHP'nin verdiği vaatlerden 10'da 1'ini gerçekleştirdiğini aktaran Kurum, "Milletimize söz verip, o sözlerini tutmadılar. İstanbul'u bir basamak olarak görüp, İstanbul üzerinden ikbal peşine düştüler. İstanbul'da ne depremle ne trafikle ne yeşil alanla ne de İstanbul'un genel sorunlarıyla alakalı bir irade ortaya koyamadılar. Her sorduğunuzda da bir bahane üreterek, farklı gündemler peşinde koşarak gündemi değiştirmeye çalıştılar. Algıyı başka alanlara çekmeye çalıştılar. Çünkü heybeleri boş, söyleyecek bir şeyleri yok. İstanbul'a dair yaptıkları hiçbir şey olmadığı için, depremle ilgili çalıştaydan öteye gidemedikleri için heybeleri boş. Söyleyecek hiçbir şeyleri yok" diye konuştu.