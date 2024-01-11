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11 Ocak 2024 16:18 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:19

Murat Kurum elleriyle döner kesip ikram etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları için Avcılar'da temaslarda bulundu. Elleriyle döner kesen Murat Kurum çevresindeki gazetecilere verdi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Murat Kurum, Istanbul, Ak Parti, Avcılar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da esnaf ziyareti sırasında döner kesip gazetecilere ikram etti.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'a geldi. Burada Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve AK Parti Avcılar Teşkilatı ile buluşan Kurum, ardından Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kurum, ziyaret sırasında bir dönerciye de uğradı. Burada döner kesen Kurum, kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.

Haberler>Politika>Murat Kurum elleriyle döner kesip ikram etti
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