İBB Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan'da sabah namazında

08 Ocak 2024 07:38 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplatısında AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurmuştu. Kurum adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına giderek ilk açıklamasını yapmıştı.

Kurum yeni güne ise erken başlarken sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Kurum'a beraberindeki bir grup da eşlik ederken görüntülere ilk olarak "tgrthaber.com.tr" ulaştı.

Kurum'un namaz sonrası cemaatin yoğun ilgisiyle karşılaştığı görülürken, çok sayıda vatandaş İBB adaylığından dolayı Kurum'a başarı dileğinde bulundu.

Öte yandan Murat Kurum cami çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere simit dağıttı.

İMAMOĞLU'NA MESAJ VERMİŞTİ

Kurum ilk açıklamasında, "31 Mart akşamı, İstanbul’da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak.” mesajını vermişti. CHP'li rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul’a karşı ilgisiz olduğuna dikkat çeken Kurum, “94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kurum, İstanbul için bir acil eylem planı hazırlayacaklarını da söylemişti.