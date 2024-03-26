Murat Kurum, İBB yönetimini topa tuttu: Kaynakları kendi gelecekleri için harcıyorlar

26 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 26 Mart 2024 15:25

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Adayların yerel seçim hazırlıkları da bu süreçte devam ediyor. Bugün Sultangazi'ye giden Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

"BALYA BALYA PARALARLA FOTOĞRAF VERİYORLAR"

Mevcut İBB yönetiminin İstanbulluları hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Kurum, "İş bilmez mevcut İBB yönetimi İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceği için harcıyor. İstanbul'un emeğini, alın terini görmezden geliyorlar. İstanbulluların sorunlarını çözmek bir yana kendi partisini dizayn etmek için 80 ilde miting miting geziyor. Balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Bu balya balya paraların hesabını soracak mıyız" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR LİYAKATSİZ, BECERİKSİZ"

İstanbul'da 39 ilçeye 365 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını altını çizen Kurum, "Biz Elazığ'da, Malatya'da afetzede kardeşimizin elinden tutarken, sen kayağa gidiyordun. Sen CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, biz 11 ilde 180 bin konutun şantiyesini başlatıyorduk. Bunlar iş bilmez. Bunlar liyakatsiz, beceriksiz. Bakınız mal beyanından sonra mallar ortaya çıktı. Mal beyanından sonra 1,5 milyar TL'lik malı ortaya çıktı. Sen malını İstanbul'dan niye saklıyorsun? Mal beyanında niye vermiyorsun? Bunlara 31 Mart'ta sandıkta cevabı vereceğiz" dedi.