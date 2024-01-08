Murat Kurum İstanbul'daki yol haritasını açıkladı: Öncelik trafik ve deprem

08 Ocak 2024 11:04 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:21

Dün AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Murat Kurum, seçim çalışmalarına başladı. Sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Kurum, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Allah bizi milletimize, İstanbullu kardeşlerimize mahçup etmesin. Tüm belediye başkanı adaylarımıza başarılar diliyorum.

Dün 'Yeniden İstanbul, Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul' sloganıyla kampanyamızı başlatmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bu güzel, mukaddes şehrin şehremini olmak için yola çıktık. Tabii İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. Her sokağında tarih, kültür var. 5 bin yıllık bu medeniyete baktığınızda camileriyle, medreseleriyle ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserlerimiz, miraslarımız var. Medeniyetimizin başkenti diyoruz. Yıllardır burada uygulanan geleneklerimiz var. Her seçim dönemi ilk önce Eyüpsultan'dan başlarız. Ardından da Sultan Fatih'e gelir, çalışmaya başlarız.

"FATİH SULTAN MEHMET'İN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

İstanbul'umuzun 2 tane Fatih'i var. Biri gönüller sultanı Eyüp Sultan, diğeri İstanbul'un Fatih'i Fatih Sultan Mehmet Han. İkisine de uğradık. Bir önemli ziyaretimiz de bu güzel şehre hizmet etmiş, herkesin gönlüne girmiş Kadir Topbaş abimizin kabrini ziyaret ettik, duamızı ettik.

Medeniyetin bize bıraktığı izleri biz de Fatih Sultan Mehmet'ten aldığımız ilhamla inşallah geleceğe taşıyacağız. Bize 2 önemli şey emanet etti. Yeniden başlamanın ve yeniden ihya etmenin azmini ihya etmiştir. Bunlar çok çok önemli. Onun emanetine daima sahip çıkacağız. Daima yeninin, yeniliğin arkasından koşacağız. İstanbul'da her rengimizi kucaklayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle, alevisiyle, sünnisiyle birlikte İstanbul'u beraber yöneteceğiz.

"DEPREM SORUNUNU BERTARAF EDECEĞİZ"

Başta Fatih olmak üzere deprem riskini bu emanete gölge düşürmeyecek şekilde İstanbul'un deprem sorununu bertaraf edeceğiz. Tüm ilçelerde arkadaşlarımız seferberlik anlayışı ile çalışacak. İstanbul'da tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. İstanbul'un tarihi yarım adasını tekrar ihya edeceğiz.

"TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ"

Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul'u hemşehrilerimize en kısa zamanda kazandıracağız. İstanbul'daki trafik çilesini bitirecek adımlar atılacak. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız."

Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var."