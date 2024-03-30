Murat Kurum, İmamoğlu'na ve İBB yönetimine yüklendi: Milleti kandırdılar, yalan söylediler

30 Mart 2024 14:02 - Güncelleme : 30 Mart 2024 14:42

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. İBB yönetiminin reklama ayırdığı bütçeyi kentsel dönüşüme ayırmadıklarının altını çizen Kurum, İstanbul'a verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti.

Yarın seçimde sandıklara sahip çıkılması ve oy sayım işlemi bitene kadar terk edilmemesi gerektiğini aktaran Kurum, İmamoğlu'nun yarın süresiz tatile çıkacağını söyledi.

Kurum'un konuşmasından satır başları:

"(İBB yönetimi) Reklama ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Kadın emekçilerin ekmeğiyle oynadılar işlerine son verdiler. Köfteciyi hatırlıyorsun İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. İstanbul'un hakkını balya balya dağıttılar.

"YARIN SÜRESİZ TATİLİ BAŞLIYOR"

Yarın sandıkları sahip çıkın, sakın terk etmeyin. (İmamoğlu) Yarın süresiz tatili başlıyor. 2019'da oyunuzu istediler gittiler. Yüzlerce vaat verdiler, makama oturunca hepsini unuttular. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için sağlam konutlar yaparken bunlar balya balya para kuleleri yaptılar.

"1,5 MİLYAR LİRALIK YEPYENİ MALLAR ORTAYA ÇIKTI"

Mal beyanlarını açıkladılar, 1.5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. Eş genel başkan da genel başkanlığı bırakacak. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Yarın sandıklarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyin.

SANDIK MİLLETİN MAHKEMESİDİR

Mayıs seçiminde kazanıyoruz dediler, ne oldu, millete yine yalan söylediler. Onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde harcayacağız. Biz Arnavutköy'e harcayacağız. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yılların hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir, hesap günüdür. 31 Mart gelecek, sandık gelecek, hesap kesilecek. Yarın sandıkta tüm bunların hesabını sormaya hazır mıyız?"