Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’na yüklendi: Senin işin boş laf...

04 Mart 2024 17:40 - Güncelleme : 04 Mart 2024 17:44

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Her gün farklı bir noktada miting düzenleyip açılışlara katılan Kurum, Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde de rakibi Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

Sultanbeyli’deki kalabalığın 31 Mart zaferini müjdelediğinin altını çizen Kurum, “Tam 57 gündür İstanbul’umuzun her yerinde hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. Ben, İstanbul’umuzda şunu net bir şekilde görüyorum. İstanbul’da dalga dalga büyüyen bir değişim iradesi var. İstanbul artık kararını vermiştir. Sultanbeyli çoktan kararını vermiştir" dedi.

"31 MART ZAFERİMİZİN PROVASINI GÖSTERİYOR"

31 Mart’ta ne olacağını görmek isteyenleri mitingdeki kalabalığa bakmasını söyleyen Kurum, "İstanbul’un yeniden şahlanışını görsün. Bu meydan bize, 31 Mart zaferimizin provasını gösteriyor. Bu meydan; ‘Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik’ diyor. Bu meydan ‘Yeniden İstanbul’ diyor. Bu meydan ‘Sadece İstanbul’ diyor" ifadelerini kullandı.

"31 MART AKŞAMI RİSKSİZ İSTANBUL GELİYOR"

İstanbul’un 5 yıldır çile çektiğini, ehliyetsiz ellerde eser ve hizmet görmediğinin altını çizen Kurum, “Tam 27 gün kaldı, ‘Hizmet Siyaseti’, ‘Eser Siyaseti’ geliyor. 31 Mart akşamı artık ‘Çilesiz İstanbul’, ‘Dertsiz İstanbul’, ‘Risksiz İstanbul’ geliyor” diye konuştu.

"SENİN İŞİN BOŞ LAF, BENİM İŞİM HİZMET"

Mevcut İBB yönetiminin 5 yılda 8 kilometre metro yapabildiğini dile getiren Kurum, İmamoğlu'na seslenip şu ifadeleri kullandı:

"Sen, İstanbul’un dikey bahçelerini sökerken; ben İstanbul’a 20 milyon m2 büyüklüğünde onlarca millet bahçesi yapıyordum. Benim İstanbul’un her yerinde eserlerim, yuvalarım, bahçelerim var. Peki, sen İstanbul’a yabancı belediye başkanı, senin neyin var? Beş yılda İstanbul’a arada bir uğradın. Algıdan başka hiçbir şey yapmadın. Hep dedikodu, hep manipülasyon yaptın. Çünkü en iyi bildiğin iş bu.

Senin işin boş laf, benim işim hizmet. Senin işin dedikodu, benim işim eser. 31 Mart’ta ‘Sosyal Medya Belediyeciliği’ bitecek, ‘Gerçek Belediyecilik’ gelecek"