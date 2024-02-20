Murat Kurum İstanbul'daki son anketleri açıkladı! 

20 Şubat 2024 22:48 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 22:50

Yerel seçim sürecinde adayları YSK'ya bildirme süreci bugün 17.00 itibariyle sona erdi. Gözler İstanbul'a çevrilerek İBB yarışında anketler ise ardı ardına geldi. AK Parti İBB Adayı Murat Kurum da masasına gelen anketlerdeki son sonuçları açıkladı.

TV 24 canlı yayınında konuşan Kurum, İmamoğlu'nun önüne geçtiklerini söyledi. Kurum ayrıca en iyi anketin 'sokaklar' olduğunu söyledi.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"TOPU GELSE SEÇİMİ ALACAĞIZ"

DEM Parti’nin aday evraklarını son dakika vermesi ile ilgili konuşan Kurum, "Gelinen süreçte; yetiştirdi, yetiştiremedi; önce verdi, veremedi söylemleri; acaba seçime girsek mi, girmesek mi gibi bir irade görüyoruz karşımızda. Yüksek Seçim Kurulu da başvurularını onayladı. Tabii, nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bu manada işte kent uzlaşısı içerisinde olup da farklı farklı ittifaklar içerisinde yine süreci yürütmeye çalıştıklarını da tüm milletimiz görüyor, İstanbullular da görüyor. Ama onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Topu da gelse biz bu seçimi alacağız." dedi.

CHP ve DEM Parti arasındaki 'şehir uzlaşısı' sağlandığına yönelik açıklamalar hakkında konuşan Kurum, "Nereden talimat aldıklarını; milletimiz de çok iyi biliyor, biz de biliyoruz. Burada Kandil’in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor; ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Kent Uzlaşısı’nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, ‘Şehir Uzlaşısı’ adı altında yaptılar biliyorsunuz. Bildiğim tek şey İstanbul’un sorunları, İstanbul’un problemleri ve İstanbul’un beklentileri.

"ÇEKİNDİKLERİ BİR İTTİFAKI YAPIYORLAR"

Deprem riski şu anda, onların yapacağı uzlaşıdan daha kıymetli. Oradaki beklenti, kirli oyunlar, kapı arkasında yapılan pazarlıklar; gün be gün ortada. Bunu biliyoruz, saklamalarına gerek yok. Adına başka bir isim koymalarına da gerek yok. Aleni olarak gidip deyin; ‘Biz burada ittifak yapıyoruz’ deyin. Bunu da diyemiyorsunuz, neden? Niye çekindiğiniz bir ittifakı yapıyorsunuz madem? Dolayısıyla bunlar aynı söylemlerle, Kandil’den bir talimat alıyorlar. O talimat çerçevesinde oradaki ittifak tarif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlar da ona uyuyor.” ifadelerini kullandı.

"TRAFİK ÇİLESİNİ YAŞIYORUZ"

"Bildiğim tek şey; İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbullunun beklentileri. Biz 21. yüzyılın İstanbul'daki trafik sorununu konuşuyoruz. Buraya gelirken yaşadığımız trafik çilesini yaşayarak geliyoruz."

"BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye. Bu ittifak (Cumhur İttifakı) burada kuruldu. Bu ittifakın amacı ülkenin teknolojik bağımsızlıktır, ülkenin bölünmemesi, bu iradenin ortaya konmasıdır. Gündemi değiştirmek için bir merkezden bu süreci yönetmeye çalışıyorlar. İstanbul'da söyleyebilecekleri bir icraatları olmadıkları için buradaki başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar."

ANKETLERDE ÖNDEYİZ

En güzel anketlerin sahada görüldüğünü söyleyen Kurum, "Yapılan anketlerde şu an 1.5, 2 puan öne geçtik. En güzel anketi sahada görüyoruz." dedi.