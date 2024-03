Murat Kurum masasındaki son anketi paylaştı

14 Mart 2024 22:16 - Güncelleme : 14 Mart 2024 22:36

Murat Kurum, masasındaki son anketi TGRT Haber ekranlarında paylaştı. Kurum ellerindeki son ankete göre önde olduklarını açıkladı.

"1.5-2 PUAN ÖNDEYİZ"

Kurum, TGRT Haber ekranlarında şu sözleri kullandı:

"Ben bir TV programında da ifade ettim. Sahadaki heyecan her geçen gün artıyor. Bir coşku seline dönüştü. Artık şu 17 gün gelse de İstanbul yeniden hizmete kavuşsa, bu liyakatsiz yönetimin elinden İstanbul kurtulsa... İnsanlar artık bir an önce 'bitsin' der ya, İstanbullular da böyle. Çok güzel gidiyor. Yani anketleri tabi daha önce biliyorsunuz 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi. Yine o tür anketleri piyasaya sürüyorlar. Algı çalışmalarını devam ettirmek için... Asıl anket sahadır. Sahanın sevgisi, coşkusu... 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Anketler de bunu söylüyor. Büyük bir coşkuyla hep birlikte Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Şu an anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz. Bazı araştırmacılar bunun daha da artacağını söylüyor. Muhalefet bunu gördükçe de ne yapacağını şaşırmış durumda. Sürekli bizleri ağızlarına doluyorlar. 70 gündür sahalardayız, bize hiç İstanbul'u sormadılar, 5 yıldır da böyle. İnsanlar da yoruldu artık."