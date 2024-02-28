Murat Kurum mu önde Ekrem İmamoğlu mu? Optimar İstanbul anket sonuçlarını açıkladı

28 Şubat 2024 23:21 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 00:08

Türkiye 31 Mart'taki yerel seçimlere odaklanmışken anket sonuçları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, İstanbul'daki son anket sonuçlarını paylaştı.

"AK PARTİ'NİN SEÇİMDE BAŞARILI ÇIKACAĞINI DÜŞÜNENLERİN ORANI %52"

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Genel olarak kamuoyundaki algı AK Parti'nin daha başarılı çıkacağı yönünde ve AK Parti'nin adaylarının diğer partilerin adaylarına göre daha iyi olduğu yönünde. Biz bunu ölçtük ve AK Parti'nin seçimde daha başarılı çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 52, CHP'nin daha başarılı çıkacağını düşünenlerin oranı yüzde 27. Yine AK Parti'nin adaylarının daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 40 iken, CHP'nin adaylarının daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 26. Dolayısıyla burada yarı yarıya bir fark var.

"CHP'DE LİDERLİK PROBLEMİ VAR"

Ama gelen olarak bakıldığı zaman CHP'nin bir yönetilememe problemi var. Ortada bir liderlik problemi var, bir genel başkanın olmadığı, kimin elini kaldıracağını bile bilmeyen bir genel başkandan bahsediyoruz. Böyle bir ortam içerisinde bakıldığı zaman bu problemlerin ciddi oranda kendisini gösterdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA MURAT KURUM 1.1 PUAN ÖNDE"

Daşdemir sözlerine şöyle devam etti, "Yaptığımız araştırmaya göre Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'un 1.1 puan daha önde olduğu bir sonuç çıktı. (Kurum) 36.7'ye (İmamoğlu) 35.5 gibi bir oran çıktı. Sonuç itibari ile böyle bir orandan bakıldığı zaman bir taraftan İmamoğlu'nun tanınırlığı yüzde 94 diğer taraftan da Murat Kurum'un tanınırlığı henüz yüzde 80'di. 10 gün önce araştırmamızı bitirdik. Dolayısıyla böyle bir süreçte İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'un daha sorun çözecek bir profil içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da Murat Kurum'un algısını sorduğumuzda da çok olumlu ve olumlu diyenlerin toplamı yüzde 55 çıktı. Olumlu ve biraz olumlu diyenler yüzde 30'du çok olumlu diyenler yüzde 25'di. Murat Kurum ile ilgili toplam yüzde 55'lik bir olumlu profili var. Önümüzdeki hafta da yapmış olduğumuz araştırmayı paylaşacağız. " dedi.