Murat Kurum müjdeyi verdi: Göreve gelir gelmez...

24 Mart 2024 13:16 - Güncelleme : 24 Mart 2024 13:20

Murat Kurum İstanbul'daki deprem vurgu yaptı: Bizim için beka meselesi

Murat Kurum İstanbul'daki deprem vurgu yaptı: Bizim için beka meselesi

Yerel seçime tam 1 hafta kaldı. Milyonlarca vatanda 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oyunu kullanacak. Adayların da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretleri sürüyor. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Balık Hali’ni ziyaret etti.

Ziyareti sırasında büyük ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi ve vaatlerini açıkladı.

"OTOPARK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Ziyareti sonrasında konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum, İSPARK'la ilgili yaşanan sorunlara değindi ve bir müjde paylaştı. Kurum konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu tesis 2007 yılında rahmetli Kadir Topbaş abimizin zamanında başlatılmış ve Avrupa’nın en büyük ikinci balık hali olmuştur. Vatandaşımıza esnafımıza, en güzel şekilde hizmet vermesi için yapılmıştır. 2017’ye kadar da esnafımız için burada her türlü mücadele verilmiş. İstanbul’un neresine gitseniz bir sorun ve bir çileyle karşı karşıyasınız. Tüm İstanbul’da 31 Mart’ta hizmet ve eser hasreti son bulacak. İstanbul hizmet belediyeciliğine, eser belediyeciliğine kavuşacak. Değerli başkanlarım buradaki esnafımızın sorunlarını bana ilettiler. Burada otoparkla, İSPARK’la ilgili sıkıntılarının olduğunu ifade ettiler. Göreve gelir gelmez önce balık halimizin otopark sorununu çözeceğiz”