Murat Kurum özel ekiple proje hazırlıyor! İstanbul'da ulaşıma Paris modeli! 

18 Ocak 2024 07:17 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 07:17

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart'ta düzenlenecek seçimlere çok iddialı ve profesyonel bir yaklaşımla hazırlanıyor.

Önceliğini İstanbul'un ulaşım sorununu çözümü olarak belirleyen Kurum, bu doğrultuda ulaşım alanında deneyimli ve aralarında geçmişte ilk metro projesini hazırlayan isimlerin de bulunduğu uzman bir ekip kurdu. Söz konusu ekip, Megakent'in trafik sıkıntısını çözmek için yepyeni projelerin üzerinde çalışmaya başladı.

GRAND PARİS EXPRESS MODEL OLDU

AK Parti’nin İstanbul seçim beyannamesinde yer alması beklenen yeni projeler arasında yüksek hızlı metro hattı, lastik tabanlı tramvay, akıllı trafik sistemlerinin olması bekleniyor. Yüksek hızlı metro projesi, Fransa’daki Grand Paris Express hattından esinlenilerek gündeme geldi. Fransa’nın en uzun metro hattı olan Grand Paris, gelişmekte olan bölgeleri kapsıyor ve şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar uzanıyor. İstanbul’daki bu hat ile günlük iki milyon yolcu taşınması hedefleniyor. AK Parti kaynakları, İstanbul’un çeperlerinde kurulacak yeni yerleşim alanları için Grand Paris’e benzer bir projenin düşünüldüğünü kaydetti. Kaynaklar “İstanbul’un dışında 700 bin konutluk bir şehir kurulabilir. Bu daha çok Tekirdağ’a doğru olabilir. Projede karar kılınırsa yüksek hızlı metro, yeni kurulacak yerleşim alanından İstanbul’a uzanacak şekilde yapılabilir” dedi.

LASTİK TABANLI TRAMVAY GELİYOR

Lastik tabanlı tramvay da üç dört vagonlu olacak şekilde hazırlanıyor. Parti kaynakları “Bir araç istasyona geldiğinde oradaki herkesi alamıyorsa bir sıkıntı var demektir. Dünyada ulaştırma alanında ana ilke budur. Avrupa’da üç dört vagonlu böyle sistemler var. Biz de bunu yapabiliriz. Bir anlamda modern, körüklü elektrikli otobüs-tramvay projeleri üzerinde çalışılıyor” diye konuştu.

En büyük sıkıntılarından biri olan taksilerle ilgili de radikal çözümler üzerinde çalışılıyor. AK Parti kaynaklarına göre şehirde âdeta bir taksi mafyası oluşmuş durumda. Bu sıkıntıyı çözmek için bir kişinin birden fazla taksi işletmesinin önüne geçilecek adımlar atılacak. Parti kurmayları “Taşeron taksiciliğe son verilmeli. Taksi kiminse o kullanmalı” değerlendirmesini yaptı.

TURİZMDE ROMA MODELİ

Beyannamede ayrıca yeni konut projelerine yönelik başlıklar da yer alacak. Bu bölüm, ‘Yerinde yeni yaşam’ başlığı altında detaylandırılacak. AK Parti, kentsel dönüşüm konusunda insanların en çok, oturdukları yerden uzaklaşmaktan endişe ettiğine dair bir tespit yaptı. Bu doğrultuda ‘yerinde dönüşüm’e öncelik verilecek. Eğer o bölgede oturanların başka bir yere gitmeleri zorunlu hâle geliyorsa, bunu teşvik etmek için daha farklı destekler verilecek.

İstanbul’un turizm açısından geliştirilmesine yönelik vaatler de var. Özellikle Tarihî Yarımada turistik açıdan daha verimli bir hâle getirilecek. Bir anlamda Roma benzeri bir turizm merkezine dönüştürülecek.

İLÇELER DUYURULACAK

Öte yandan, cumartesi günü açıklanması planlanan İstanbul’un ilçe belediye başkanları adayları da netleşti. AK Parti’de en büyük sürpriz Küçükçekmece’de yaşanacak. 2004-2014 yılları arasında ilçede iki dönem belediye başkanlığı yapan Aziz Yeniay’ın bu mahallî seçimlerde yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Arnavutköy ve Bayrampaşa’da değişim olacak. Beşiktaş ve Silivri’de ise MHP’nin adayı desteklenecek. Hâlen CHP’nin yönettiği ilçelerden birinde ise Alevi dedesi Veli Arslan aday gösterilebilir.