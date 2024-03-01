Murat Kurum'dan anket sorusuna net cevap: Nisan gelecek dertler bitecek

01 Mart 2024 14:14 - Güncelleme : 01 Mart 2024 14:32

Yerel seçimlere bir aydan az bir süre kaldı. Partilerin belirlediği adaylar da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Her gün adaylar, gösterildikleri kentlerde vatandaşlarla buluşup projelerini anlatıyorlar. Aday gösterildiği ilk günden bu yana saha aralıksız çalışan AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye' programı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

"EKREM BAŞKAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Kendisine yöneltilen 'Anket sonuçları ne durumda' sorusuna cevap veren Kurum, "İçerideki salonu gördüyseniz, anket sonucu işte budur. Saha da aynısını söylüyor. Anket her zaman sahadır. Sahanın gücüdür. Sahanın sesidir. Sahanın duygusudur, sahanın size sarılma isteğidir, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten burada Ekrem başkan ne yapacağını şaşırdı. CHP anlayışı ne yapacağını şaşırdı" dedi.

"ANKETLERDE ÖNDEYİZ"

Kurum konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İttifak yapıyor musunuz sorusuna cevap veremiyorlar, yaptık demiyorlar, yapmadık demiyorlar. Yani böyle savruluyorlar. O yüzden çok güzel gidiyor, anketlerde de öndeyiz. Zaten anket firmaları da bunları paylaşıyorlar. İnşallah biz 31 Mart'ta şunu söylüyoruz; Nisan gelecek dertler bitecek. Nisan gelecek, İstanbul'un, İstanbulların yüzü gülecek"