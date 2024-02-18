Murat Kurum'dan CHP ve DEM Parti'ye tepki: Kandil'in işaret ettiği ittifak

18 Şubat 2024 17:43 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 17:54

31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Kurum, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından 39 ilçede eş zamanlı ev ziyaretlerinin yapılması hedeflenen "Her Adımda Yeniden İstanbul" programı için Üsküdar Nevmekan Sahil'de düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

"CHP'NİN SUNACAK VAADİ YOK"

Vatandaşların kardeşçe yaşanacak bir İstanbul hayali kurduğunu belirten Murat Kurum, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu. CHP'nin millete sunacak vaat ve projesi olmadığını savunan Kurum, "Bugün gelinen süreçte İstanbul'da, İstanbul'un geleceğine dair bir adım atmadıkları gibi atanlara da engel olmak için çabalayan bir yönetim var." diye konuştu.

31 Mart'taki yerel seçimlerde bir tarafta İstanbul'un geleceğine dair projeleri, hayalleri olanlarla, diğer tarafta her gündemde farklı konular ortaya koyanların, İstanbul'un geleceğine dair hedefi olmayanların yarışacağını kaydeden Kurum, geçmişte yaptıkları projeleri aktardı.

'KİRLİ İTTİFAK' GÖNDERMESİ

Kurum, "Diğer tarafa baktığınızda 'İstanbul'a milyonlarca metrekare yeşil alan kazandıracağız.' deyip de bu sözleri tutmadığını görürsünüz. Diğer tarafa baktığınızda sırtını nereye yasladığını bilmediğimiz, kirli kirli ittifaklarla birlikte süreci yönettiklerini görürsünüz. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun, kimlerle masaya otururlarsa otursunlar biz hep milletin masasında olacağız, milletimizle beraber yol yürüyeceğiz, milletimizle beraber el ele, gönül gönüle inşallah bu başarı hikayelerini yazmaya devam edeceğiz."" değerlendirmesini yaptı.

İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'a dair bir hedef ortaya koyduklarında kentle ilgisi olmayan farklı konuların gündeme getirildiğini gördüklerini söyledi.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: İSTANBUL BASAMAK OLAMAZ

İBB yönetiminin geçen 5 yıl içerisinde başarısız olduğunu, vaatlerini gerçekleştirmediğini kaydeden Kurum, "İstanbul'u, o gelecek emelleri, hedefleri doğrultusunda bir basamak olarak görmüştür. İstanbul basamak olamaz, İstanbul'un, İstanbullu kardeşlerimizin beklentilerini gerçekleştirmek durumundasınız. Eğer siz şehremini olarak o koltuğa oturuyorsanız bu şehirle ilgilenmek zorundasınız. Bu şehir dışındaki gündemler sizi ilgilendirmez. Bu şehrin dışındaki sorunlar sizi ilgilendirmez" diye konuştu.

Kurum, "Elle yaptığınız kalp işaretiyle bu hizmetler yapılmaz. Sözlerinizle söyleyip o sözlerin arkasında durulmayarak İstanbul'a hizmet edilmez. İstanbul'a hizmet etmek aşk ister. İstanbul'a hizmet etmek sevda ister." değerlendirmesini yaptı.

DİKKAT ÇEKEN ANKET AÇIKLAMASI

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, bir basın mensubunun DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın Esenyurt için söylediği "kent uzlaşısı" ifadesini aktararak, DEM Parti ile CHP arasındaki ittifak iddialarına ilişkin sorusu üzerine "İstanbul'da mevcut yönetim şu anda ne yapacağını bilmiyor, çaresiz bir durumda. Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle 'Kimle, nasıl ittifak içerisinde olurum'un derdiyle dertlenerek ama 'kent uzlaşısı' ama 'şehir uzlaşısı' gibi farklı farklı gündemler yine getirerek bir çıkış arayışı içerisinde. Buradaki bu güçlü ses Kandil'i rahatsız ediyor ki Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz" cevabını verdi.

"MASANIN UZANTILARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Bunun kirli bir ittifak olduğunun altını çizen Kurum, "Kent uzlaşısı adı altında yapmaya çalışıp daha önce olduğu gibi, masa etrafında kimin olduğunu bilmediğimiz, masanın altında kimlerin olduğunu bilmediğimiz, uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşıdan bahsediyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta o uzlaşı yapmak isteyenlere sandıkta net bir şekilde cevabı vermiştir" ifadelerini kullandı.