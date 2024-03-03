Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İş bilmez, beceriksiz...

03 Mart 2024 09:47 - Güncelleme : 03 Mart 2024 09:58

31 Mart yerel seçimleri için takvim işliyor. YSK'nın kesin aday listelerini bugün açıklaması beklenirken 61 milyon 441 bin 881 seçmen bu seçimde sandık başına gidecek. Seçime bir aydan az bir süre kalmışken adaylar, saha çalışmalarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Kurum, projeleri anlattı. Kurum, İBB yönetimi ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da sert sözlerle eleştirdi.

"İSTANBUL'UN 5 YILI ZİYAN EDİLMİŞ"

İstanbul'da bitmek bilmeyen sorunlara değinip İmamoğlu'nu ve İBB yönetimini sert sözlerle eleştiren Kurum, “Biz bu ülkenin her bir karışına sevdalıyız. Biz bu milletin her bir ferdine sevdalıyız. Bizim gecemiz gündüzümüz milletimiz. Aklımızda, fikrimizde, ruhumuzda hep Türkiye’miz var. Bizi bu yola düşüren, bizi bu yola sevk eden derttir. Bugün derdiyle dertlendiğimiz İstanbul’umuz iş bilmez ellerde, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul’un 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir" dedi.

"BUGÜN SEÇİMDE İKİ TARAF VAR..."

Yerel seçimi İstanbul’u yeniden emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat olduğunu altını çizen Kurum, "Bugün seçimde iki taraf var. Bir tarafta afet anında tatil beldelerinde gezenler, diğer tarafta Fikirtepe’de, Esenler’de İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 75 bin yeni yuva için çalışanlar var. Bir tarafta kendi geleceği için İstanbul’u kaderine terk edenler, diğer tarafta Kartal Orhantepe’de, Üsküdar’da, Beykoz’da şantiyelerde arı gibi çalışanlar var. Bugün bir yanda trafik çilesiyle İstanbul’da yaşamı solduranlar, diğer yanda Çekmeköy’de, Tuzla’da, Pendik’te gençlerimize, çocuklarımıza yepyeni yaşam alanları sunanlar var” ifadelerini kullandı.