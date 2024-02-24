Murat Kurum'dan 'Erbakan' müjdesi: Buradan ilk kez açıklıyorum...

24 Şubat 2024 21:25 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 21:30

AK Parti İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da açılışını yaptığı millet bahçesiyle ilgili “Ben buradan da ilk kez ilan ediyorum. Bu Millet Bahçesi’nin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur” dedi.

"İSTANBUL HEDEFİYLE YOLLARDAYIZ"

Bayrampaşa’da açılışını yaptığı Millet Bahçesi’ne Necmettin Erbakan’ın adını verdiğini açıklayan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Türkiye Yüzyıl’ının lider şehri İstanbul hedefiyle yollardayız. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Bayrampaşa’mızda da temellerini attığımız erlerimizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz.

"BU ALAN ERBAKAN HOCAMIZ VE 200 ARKADAŞININ HATIRALARIYLA DOLU BİR MEKANDIR"

Şu anda açılışı yapılacak bu güzel millet bahçemizin yapımında çok emeğimiz var. Bayrampaşa’nın bu son arazisine bir yeşil alan kazandıralım dedik. Bu alan Milli Görüş hareketinin lideri, ömrünü davasına adamış, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız ve 200 arkadaşının hatıralarıyla dolu bir mekândır.

"BİZ HOCAMIZIN BU ÜLKE İÇİN GÖSTERDİĞİ GAYRETLERİN SEMBOLÜ OLAN BU ARAZİYİ HEP ÇOK ÖNEMSEDİK"

Burası, hep birlikte kurdukları Gümüş Motor Fabrikasının, sonraki adıyla Pancar Motor fabrikasının olduğu yerdir. Biz merhum hocamızın bu ülke için gösterdiği gayretlerin sembolü olan bu araziyi hep çok önemsedik.

"BU KUTLU MEKANI YEŞİLLE DONATTIK"

Burayı, hocamızın bu ülke için döktüğü alın terinin ilelebet yaşatıldığı bir yeşil mekân yapmak için başkanımızla birlikte çok çaba sarf ettik. Siyasi tarihimizin en özel alanlarından biri olan bu kutlu mekânı yeşille donattık.

“BU MİLLET BAHÇESİ’NİN İSMİ NECMETTİN ERBAKAN MİLLET BAHÇESİ OLMUŞTUR”

Şimdi bu renklerin buluştuğu şu cıvıl cıvıl mekânı gördükçe bizde duygulanıyoruz. Ben buradan da ilk kez ilan ediyorum. Bu Millet Bahçesi’nin ismi Necmettin Erbakan Millet Bahçesi olmuştur. İnşallah birbirinden güzel ağaçları, yeşil alanı, millet kıraathanesi ve müzesiyle bu bahçemiz; hocamızın ismini sonsuza kadar yaşatacaktır. Onun Büyük ve Güçlü Türkiye hedefini, milletimize daima hatırlatacaktır” dedi.