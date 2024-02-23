Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'kentsel dönüşüm' mesajı: Gelsin yanımda staj yapsın 

23 Şubat 2024 19:48 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 19:49

Yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği İstanbul'da 'kentsel dönüşüm' tartışmaları alevlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurum'un 650 bin konutu yapmasının imkansız olduğunu söylerken, "5 yıldır Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut, bakın İller Bankası… Bütün finansmanlar elinde. İstanbul'da, 2019’dan bugüne kaç konut yaptılar biliyor musunuz? 8.500 konut." dedi.

"GELSİN YANIMDA STAJ YAPSIN"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Fatih Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlarla görüşmesinin ardından gazetecilerin kendisine yönelttiği 'konut tartışması' hakkında soruları cevapladı. Cumhur İttifakı adayı, "650 bin konutu nasıl yapacak?" sorusuna, "Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, gelsen biraz afetlerde yanımda olsan, başka yerlere gideceğine bunları öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok ki." diyerek cevapladı.

"31 MART'A KADAR GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Rakiplerinin, kendi projelerini açıkladıktan sonra panik içine girdiğini söyleyen Kurum şöyle konuştu:

"Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sürekli yeni bir şeyler deniyorlar, farklı farklı gündemlerin peşinde koşuyorlar. Bu sefer de İstanbul'un hemen her ilçesinde bizim afişlerimizi, pankartlarımızı indiriyorlar. Bakın açık söylüyorum, Büyükşehir'in zabıtaları eliyle afişlerimizi söktürmeleri demokratik olgunluk sahibi olmadıklarını, gençlerimizin emeklerine saygılı olmadıklarını göstermiştir ama ben burada o afişleri asan bu davanın gençlerine, neferlerine söz veriyorum. İstanbul'u bu demokrasi düşmanı tutumlardan, bu algıcılardan ilelebet kurtarmak için 31 Mart akşamına kadar gece gündüz demeden çalışacağız.

"İSTANBUL'U KİRLİ PAZARLIK MASASINA YATIRMIŞLAR"

Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih'in emaneti İstanbul, Kandil uzlaşısıyla paylaşılmak istenmektedir. Her gün pazarlıklar yapılmakta, bir tarafta meclis üyelikleri dağıtılmakta, kapı arkasında, otel odalarında bir bir bu adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. İstanbul'u bu duruma düşürenler şunu asla unutmasın, tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa, ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna asla izin vermemiştir, o kirli kapı arkası anlaşmaları milletimiz bozmuştur.