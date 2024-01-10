Murat Kurum'dan Marmaray müjdesi: Ücretsiz olacak 

10 Ocak 2024 23:46 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 23:47

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde sektör çalışanlarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kurum, seçilmesi halinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşüp, Marmaray'ın da diğer toplu

İBB'nin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz şekilde kullanan basın çalışanlarının Marmaray'ı da ücretsiz kullanacağının sözünü verdi.

"AMACIMIZ SİZE DESTEK OLMAK"

"Gazetecilerimiz ulaşımı ücretsiz olarak kullanacak" diyen Kurum, "Marmaray, metrobüs, deniz ulaşımı hepsi dahil tüm toplu ulaşımı gazetecilerimiz ücretsiz kullanacak. Çünkü görevi için gidiyor. Haber yapmak için gidiyor. Dolayısıyla bu ilişkin hiçbir tereddüt yok. Bu çalışkanlığı ekibimizle birlikte göstereceğiz ve iş yapacağız. Laf değil, iş üreteceğiz. Hedefimiz bu. Sorunlarınızı, problemlerinizi, bizim nezdimizde yapılabilecekleri Meclis üyelerimiz, İl başkanımız, Zeytinburnu Belediye Başkanımız burada her alana ilişkin o sürecin takipçisi ve destekçisi oluruz. Gerçekten kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu mana da bizim de görevimiz size yardımcı olmak, destek olmak." dedi.

Gazetecilerle birlikte fotoğraf çekilen Kurum onlara salep de ikram etti.