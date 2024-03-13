Murat Kurum'dan 'menemen' eleştirilerine cevap: Ocak yanmadan da yapabiliyorum 

13 Mart 2024 00:18 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:19

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haber Global canlı yayınında yerel seçim gündemine ilişkin soruları cevapladı.

Dün gece sahur için kendisini davet eden hukuk bölümü öğrencilerinin evine misafir olan Kurum, soğansız menemen yaptı. Menemeni pişirirken ocağın yanmadığı anın görüntüleri sosyal medyada eleştirilen İBB adayı, "Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum" diyerek cevap verdi.

"Söyleyebilecek eleştirebilecek bir şey bulamıyorlar, baba 'ocağın altı yanmadı' diyorlar." diyen Kurum, "Sınıfta böyle şımarık çocuklar olur ya. Şımarık, laf ebesi denebilecek kişiler vardır." diyerek benzetme yaptı.

"GÜZELCE PİŞİRDİK VE YEDİK"

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum. Bunlar israfa alışmış ya, bütün ocakların yanması gerekiyor. Çok güzel de pişirdik yedik."

"ÖĞRENCİYİ İKNA ETTİM"

Kurum misafir olduğu evde bir öğrencinin kararsız seçmen olduğunu söylerken, "'Siz bu ülkenin karar vericilerisiniz. Buradaki takdiriniz çok önemli. Gelecek sizin geleceğiniz. Kötü gidişata dur diyecek son nesil sizlersiniz' dedim ve ikna ettim. Bizden yana oy kullanacak." dedi.