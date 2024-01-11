Murat Kurum'dan şehit ailesine taziye ziyareti

11 Ocak 2024 23:04 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 23:06

AK Parti'nin İBB başkan adayı Murat Kurum, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan için taziye ziyaretinde bulundu.

23 yaşındaki şehidin annesi Zahide Karaca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Allah oğlumun da mekanını cennet etsin. Yattığı nur gölü olsun. Anneler hiç ağlamıyor. Hiç gözümden yaş akıtmadım. Düşmanlarının yanında dik duracaksın, onlar bir görsünler ki böyle anneler olduğunu... Oğlumun sosyal medyada gündem olan vidosunu şehit olduktan sonra izledim. Yavrumla gurur duydum. Doğarken gülüyoruz da ölürken mi ağlayacağız. Ağlamıyorum ben, yavrum ile gurur duyuyorum" demişti.

Aileye taziye ziyaretinde bulunan Kurum, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin, "Onlar bize şehidimizin emaneti. Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Yasin Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Allah sabırlarını arttırsın. Bu mübarek gecede tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin" dedi.