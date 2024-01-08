Murat Kurum'un adaylığına İmamoğlu'ndan ilk yorum: Kategorize etmem 

08 Ocak 2024 21:15 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 21:39

2019 yılında yapılan yerel seçimlerden başarıyla çıkan Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un AK Parti'den İBB adayı olarak duyrulmasını değerlendirdi. Reuters'a açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem" dedi.

"PARTİLERİN TERCİHLERİ FARKLI POZİSYONDA"

Beş yıl önce yapılan yerel seçimde ittifakların daha net olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bir önceki seçime oranla daha zor bir aritmetiğin ya da zeminin olduğu bir gerçek; o zaman ittifaklar daha net bir konumdaydı, şimdi ise siyasi partilerin tercihleri farklı bir pozisyonda" dedi.

İmamoğlu, "Ama siyasi partilerin tercihleriyle, onlara oy veren insanların tercihleri aynı oranda değişir mi, ya da evrilir mi o konuda emin değilim. Çünkü yerelde oluşan o dönemdeki ittifakın, İstanbul'da yaşayan insanlar tarafından büyük oranda olgunlaştırıldığını unutmamak lazım" dedi ve şunları ekledi:

"İstanbul'da bu süreci olgunlaştıran bu büyük ittifak, İstanbul ittifakı... Bence insanlara muazzam bir tat verdi. Şimdi o beş yılın sınavını Ekrem İmamoğlu iyi verirse bunun daha da güçlenebileceğini düşünüyorum."

Yıllar geçtikçe Türkiye'de demokrasi ve adaletin gerilediğini iddia eden İmamoğlu, "Böylesi bir süreçte Türkiye'de yerel seçim ve genel seçimle ilgili bir kırılma anı yaşandı, o da 2019 yılı" dedi.

İstanbul'un bu seçimde başka bir yere konulacağının farkında olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum" dedi.

MURAT KURUM HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından pazar günü İBB başkan adayı Murat Kurum karşısında şansının ne olacağına ise İmamoğlu, "Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım." dedi.

İKİ SEÇİMİ DE ÖNDE KAPATMIŞTI

Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı eski başbakan Binali Yıldırım'ın önünde yarışı tamamlamış ancak YSK tarafından iptal edilen seçim 23 Haziran 2019'da tekrarlanmıştı. Tekrar edilen seçimleri daha büyük bir farkla İmamoğlu kazanmıştı.