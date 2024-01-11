Mustafa Destici, AK Parti ile ittifak şartını açıkladı! İşte istediği şehir

11 Ocak 2024 17:51 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 18:06

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın yanında yer alan Büyük Birlik Partisi ile AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri için de temas halinde. AK Parti heyetiyle görüşmelerin devam ettiğini belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlere motive olabilmeleri için partinin kurucu ismi Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ın kendilerine bırakılmasını istedi.

Mustafa Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilere kırmızı karanfil dağıtan Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"BAZI İLLERDE SEÇİME KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRECEĞİZ"

Destici, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde oylarını 2019 yerel seçimlerine göre ikiye katlamayı hedeflediklerini belirtti. Cumhur İttifakı hassasiyetiyle hareket ettiklerini aktaran Destici, şöyle konuştu:

"AK Parti ile parti heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bizim geldiğimiz noktada elbette Sivas başta olmak üzere ve kendi adaylarımızla gireceğimiz iller ve yine kendi adaylarımızla gireceğimiz ilçeler ve beldeler olacaktır. Ama diğer taraftan Cumhur İttifakı ile birlikte iş birliği içerisinde gireceğimiz iller, büyükşehirler ve ilçeler de olacaktır."

Destici, hafta sonu Sivas'ta, Sivas ve bölge adaylarını açıklamayı planladıklarını, diğer adayların ise partilerinin 29 Ocak'taki 31'inci kuruluş yıl dönümü kutlamasında duyurulacağını bildirdi.

"İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK İLLER HENÜZ NET DEĞİL"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ile görüşmelerdeki son duruma ilişkin şunları söyledi:

"Görüşmeler devam ediyor. Heyetler arası görüşmeler de devam ediyor. Belki bugün, yarınki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da bir görüşme gerçekleşebilir. Dolayısıyla da henüz tam olarak bu görüşmeler sonuçlanmış değil. Bunun için de hangi illerde işbirliği yapacağız, hangi ilçelerde biz kendi adaylarımızla gireceğiz ya da bizim partimizin adayları ortak aday olacak ya da biz hangi illerde Cumhur İttifakı adaylarını ya da belediye başkanlıklarında Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceğiz, bu şu anda tam olarak netleşmiş değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ama ilkesel olarak bazı yerlerde birlikte girme konusunda başta büyükşehirler olmak üzere bir irade beyanı var."

İTTİFAK İÇİN ŞARTINI AÇIKLADI

Sivas'ta kendi adaylarının desteklenmesi konusunda bir talepleri olup olmadığına ilişkin soruya karşılık Destici, böyle bir taleplerinin olduğunu ancak bunu bir pazarlık unsuru olarak konuşmadıklarını ifade etti.

Destici, "Büyük Birlik Partisi tabanının, camianın motive edilmesi lazım. Ve bunu motive edecek birinci şey de Sivas Belediye Başkanlığının Büyük Birlik Partisine bırakılması olur. Ondan sonra da özellikle tabanı yüksek olan ya da geçtiğimiz seçimlerde yüksek oy aldığımız, yarıştığımız ya da kazandığımız ilçeler başta olmak üzere bu ilçelerde de BBP adaylarının gösterilmesi şeklinde olur" diye konuştu.

"DEM'İN OLDUĞU YERDE ADAY ÇIKARMAYIZ"

"Doğu ve Güneydoğu'dan aday gösterecek misiniz?" sorusu üzerine Destici, "Bizim oradaki hassasiyetimiz şu, yani toptan aday gösteririz ya da toptan göstermeyiz diye bir şey yok. Önceliğimiz şudur. Biz HDP'nin şu anda DEM oldu, PKK'nın partisi daha doğrusu, PKK'nın partisinin kazanma ihtimali olduğu yerlerde biz bugüne kadar aday çıkarmadık. Ve Cumhur İttifakı adaylarını daha çok da AK Parti adaylarını orada o bölgede destekledik" cevabını verdi.

Geçen seçimlerden örnek veren Destici, "Kazanabileceğimiz yerlerde elbette ki adaylarımızı koyacağız" dedi.

Destici, BBP'nin 2009-2014'te Sivas Belediye Başkanlığı dönemini hatırlatarak, "Milletimiz hangi şehri, hangi ilçenin hangi beldenin belediyesini bize teslim ederse belediyeyi aldıktan bir ay sonra orada bir tane başıboş köpek hiç kimse göremeyecek. Bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu.