Mustafa Destici hakkında suç duyurusu

15 Ocak 2024 12:30 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:46

Türkiye Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan 9 askerin acısını yaşarken, hain saldırıya karşı siyasi partiler de tek yürek oldu. Hükümetin yanı sıra muhalefetten de hain saldırıya kınama mesajları geldi.

Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Cumhur İttifakı'nın yanında yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de şehit haberinin ardından yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen ve aralarında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Zafer Partisi ve DEVA'nın da olduğu 25 muhalefet partisini terör örgütünün uzantılarıyla iş birliği yapmakla eleştiren Destici'nin sözleri tartışmalara neden oldu.

ADALET PARTİSİ'NDEN SUÇ DUYURUSU

Adalet Partisi, Destici'nin yaptığı açıklamayı yargıya taşıdı. Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necati Yıldırım, Mustafa Destici’nin 'Terörü övme ve meşru gösterme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

'SİYASİ BİR İSTİSMAR'

Söz konusu suç duyurusu dilekçesinde, "Şüpheli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin X’teki paylaşımları, şehitler üzerinden yapılmış siyasi bir istismardır, başta yöneticisi bulunduğumuz partimiz olmak üzere vatan ve millet sevgisi tescilli bazı siyasi partileri hedef haline getirici provakatif bir söylemdir ve TCK’nin 216/1 uyarınca ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçudur. Partimize ve paylaşımdaki listede ismi geçen 25 partiye oy veren yurttaşlara karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Destici hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.

DESTİCİ NE DEMİŞTİ?

"Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmelidir. Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir.

Devlet güvenlik başta olmak üzere diğer kuruluşlarıyla terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verirken, AYM’nin 'tarafsızlık ve hukuk' bahanesiyle, bu mücadeleye zarar verecek kararların altına imza atması, HDP’nin kapatılması ve hazine yardımının kesilmesi gibi, beklenen ve aciliyeti olan kararları almaması ya da alamaması, terör savunuculuğundan cezası kesinleşenlerle ilgili her defasında hak ihlali kararı vermesi kabul edilemez.

Devlete, ülkeye ve millete saldırı söz konusu olduğunda, herkes ve her kurum taraftır ve taraf olmak mecburiyetindedir. Bu durum siyasi partilerimiz için de geçerlidir. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla dirsek temasında olanların, kırmızı halılarla karşılayıp iş birliği yapanların, elebaşlarına her fırsatta selam gönderenlerin, bugün terörü kınaması, şehitlerimizi anması samimiyetlerinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.

Terörü ve terör örgütlerini savunan 500’den fazla sözde milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te oylanmıyorsa; Meclis Başkanlık Divanında, idare heyetinde, Meclis sıralarında terör savunucularının oturmasına müsaade ediliyorsa; hatta bunlarla kulis’te kahve-çay içip muhabbet ediliyorsa ve bu hainlerde ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında fink atıp, Meclis kürsüsünden devlete, kahraman ordumuza parmak sallıyorsa; Meclis'te bulunan diğer siyasi partiler terörle mücadele de görevini yapmıyor demektir.

Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların iş birliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK'nın, TİKKO’nun, DHKPC'nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Kimse unutmasın; Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. Daha dün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız.”