Yazar Nihat Genç, Veryansın TV’ye açıklamalarda bulundu: ‘İmamoğlu, Cumhuriyetçileri kovdu, FETÖ'ye ve PKK'ya kapısını açtı’ dedi.

10 Mart 2024 13:44 - Güncelleme : 10 Mart 2024 13:59

Keskin çıkışlarıyla bilinen muhalif gazeteci Nihat Genç, Youtube kanalı Veryansın TV’de yaptığı açıklamada, etnik siyaset yapmakla suçladığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Genç, İBB Başkanı İmamoğlu'nu CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 6 Mart'ta yaptığı konuşmaya verdiği tepki nedeniyle eleştirdi.

Köksal'ın "Seçildiğimde Afyon Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözlerine Ekem İmamoğlu'nun verdiği tepkiyi hatırlatan Genç, İBB Başkanının FETÖ'ye, PKK'ya kapısını belediyenin kapılarını açarken 'Cumhuriyet' diyenleri kovduğunu iddia etti.

'SEN KİMSİN ULAN!

İşte yazar Nihat Genç'in İmamoğlu'na yönelik o eleştirileri:

"İmamoğlu'na bak, herkese kapısını açtı. Ulan kime açtı be? FETÖ'ye açtı, PKK'ya açtı açtı be kapısını. Bu ülkenin Cumhuriyetine açmadı. Cumhuriyetçiyim diyenleri de başka kapıya kovdu. Hepsi de kovuyor"

"Kendisi Grup Başkanvekili'ni kovacak kadar güçte bir adam mı? Grup Başkanvekili bir kadını kovuyor, başka kapıya diyor. Sen kimsin ulan? Daha şimdiden ali kıran baş kesen oldun.

KADINI LİNÇ EDİYORLAR

Anayasal haklarımız var. Bu ülkede kimse etnik siyaset, din siyaseti yapamaz. Bitti! Yok, çok büyük bir insanmış. Hani Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, hani Cumhuriyet yazarları hepsi İmamoğlu'nun arkasına geçti kadını linç ettiriyorlar.

Ya hu tanımam etmem de kadını. Belki de yanlış bir kadındır. Şimdi etnik siyaseti hepsi savunuyor. KRT, Tele 1, Sözcü Halk TV... Hepsi etnik siyaseti savunuyor ve kadını linç ediyorlar. Ama söylediği anayasal bir hak. Etnik siyaset yapılmaz."