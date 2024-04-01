Numan Kurtulmuş'tan seçim değerlendirmesi: Milletimiz tercihini yaptı 

01 Nisan 2024 23:25 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:26

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de görev yapan personelle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yerel seçim sonuçlarıyla işgili değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, milletin iradesinin sandığa yansıdığını ifade etti.

Türkiye'nin "dünyada bedeli en ağır şekilde ödenmiş demokrasiye sahip olan bir ülke" olduğunu belirten TBMM Başkanı, ülkenin seçim tarihine değinerek, 1950'den itibaren Türkiye'nin "tam manasıyla bir demokrasiye kavuştuğunu" ve bu demokrasinin bedelini "sürekli ödediğini" vurguladı.

"OLGUN BİR DEMOKRASİYE SAHİBİZ"

Seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennsinde bulunan Kurtulmuş, şunları söyledi:

Milletimiz 5 yıllık süre için kendisini yönetecek olan yerel yöneticilerini seçmiş ve onlar eliyle kendilerine belediye hizmetlerinin gelmesi için kararını vermiştir.

Milletimizin bu kararına, herkesin büyük bir olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin demokratik teamüller bakımından da ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerinden birisidir.

"HERKES SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETTİ"

Birkaç sandıktaki ufak tefek itirazların dışında hemen hemen Türkiye'nin hiçbir yerinde, yapılan itirazların sonucunda kimsenin seçim sonucuna ilişkin bir tane 'ama, acaba, şöyle, fakat' diyerek bir eleştirisi olmamış ve herkes seçim sonuçlarını kabul etmiştir.

Bu, büyük olgunluğu dolayısıyla Türkiye'nin demokrasisinin ana unsurları olan siyasi partilerimize de burada bir kere daha TBMM'den şükranlarımızı ifade ediyorum. Türkiye demokrasisi, Meclisimizin güçlü çalışmalarıyla bundan sonraki süreçlerde de güçlü ve muktedir yol yürüyüşüyle birlikte inşallah çok daha ileriye gidecektir.