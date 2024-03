Ömer Çelik'ten Eros açıklaması: Kanun adına önemli bir adım

13 Mart 2024 18:14 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:16

İstanbul Başakşehir’deki bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kararın ardından AK Parti Sözcü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. "Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz" diyen Çelik, kararın işkenceleri son erdirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

"KANUN ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Verilen ceza ile Türk yargısı, hayvanlara yapılan zulmü, işkenceleri sona erdirmek açısından önemli bir işlevi olacağını düşündüğümüz Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında önemli bir adım atmıştır. Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasına karşı alınması gereken tedbirlere önem verdiğimiz gibi, hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi sürdürmeye de devam edeceğiz.

"YAŞAM HAKKI KUTSALDIR"

Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermedik; göstermeyeceğiz. Yaşam hakkı tüm canlılar için kutsaldır Tüm canlıların yaşam hakkının korunması en yüksek ahlaki değerdir."

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davası hakkında açıklamalarda bulundu.

Tunç, sanık hakkında verilen hapis cezasının açıklamasının geriye bırakılması kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiğini hatırlatarak, “İtirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek, yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.