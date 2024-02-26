Osman Nuri Kabaktepe'den İstanbul paylaşımı: Seni Yazdım Kalbime...

26 Şubat 2024 23:04 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 23:06

Yerel seçimlere sayılı günler kala çalışmalar hızla devam ediyor. AK Parti ise İstanbul için çalışmalarını bir hayli hızlandırdı.

AK PARTİ'DEN YENİ ŞARKI

Yerel seçimlere kısa süre kala AK Parti'nin çalışmalarına seçim şarkıları destek oluyor. Meydanlarda da sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha eklendi.

“SENİ YAZDIM KALBİME”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 70’inci yaş gününe özel bir klip paylaştı. Müslüm Gürses’in ''Seni Yazdım Kalbime'' şarkısının kullanıldığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Yetmiş yıl önce İstanbul’da filizlenen büyük çınardan aldığımız ilhamla, eser ve hizmet siyasetini @murat_kurum ile 1 Nisan’da İstanbul’a yeniden getireceğiz.

Türkiye gibi İstanbul da “Seni Yazdım Kalbime” diyor. @RTErdogan notuyla paylaşımda bulundu.