Oy verme işlemi sona erdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çağrı geldi

31 Mart 2024 17:04 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı, mesajını verdi: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı, mesajını verdi: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcı

31 Mart Mahalli İdareler seçimi için saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy verme işleminin 17.00 itibarıyla sona verdiğini belirterek, son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar sandıklara sahip çıkılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları söyledi:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…

Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi.

Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti.

Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…"