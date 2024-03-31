Oyunu kullanan ilk lider Özgür Özel oldu

31 Mart 2024 10:27 - Güncelleme : 31 Mart 2024 10:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel eşi Didem Özel ile birlikte oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel "Bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Özel açıklamalarına şöyle devam etti;

"Yüksek seçim kurulunu takip ediyoruz sayın başkanın ifadesiyle seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Herkesi bugün sakinliğini korumasını, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum.

Sandıklar açıldığı andan sonuçlar ilan edilene kadar süreçte özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgili kutlamalarda tüm vatandaşlarımız silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

Bundan sonra karar milletin hepimiz bu karara saygılı olacağız. bundan sonraki süreçle ilgili de dikkatle takip ediyoruz.

Şu an adayımızın olduğu hiç bir yerde eksik sandık görevlimizin olmadığını öğrenmiş bulunmaktayım."

Özel, oy verme işleminin ardından Ankara'ya dönerek seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip edecek.