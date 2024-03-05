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05 Mart 2024 19:41 - Güncelleme : 05 Mart 2024 19:42

Özel’den Bahçeli’ye milliyetçilik çıkışı: Altı oktan bir tanesi milliyetçilik

CHP lideri Özgür Özel’den Devlet Bahçeli’ye milliyetçilik cevabı geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Altı oktan bir tanesi milliyetçiliktir. Ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ne Veli başkanın ne de Mansur başkanın milliyetçiliğini sorgulamak kimsenin hakkı değildir” dedi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel’den Bahçeli’ye milliyetçilik çıkışı: Altı oktan bir tanesi milliyetçilik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Mutlu Aile Sağlığı Merkezi açılışına ve halk buluşmasına katıldı. Buluşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ankara’ya altı ok lazım değil, Altınok lazım” sözlerini hatırlatan Özgür Özel, Bahçeli’ye cevap verdi.

Özel’den Bahçeli’ye milliyetçilik çıkışı: Altı oktan bir tanesi milliyetçilik - 1. Resim

“ALTI OKTAN BİRİ MİLLİYETÇİLİK”

Özel, “Bahçeli, o altı oktan bir tanesi milliyetçiliktir. Ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ne Veli başkanın ne de Mansur başkanın milliyetçiliğini sorgulamak kimsenin hakkı değildir” ifadelerini kullandı.

Eski ittifak ortaklarının düşüncelerine de saygı duyduklarını sözlerine ekleyen Özel, yakasında güneş olan ve gözleri güneş gibi parlayan iyi insanlarla birlikte olduklarını dile getirdi.

Özel’den Bahçeli’ye milliyetçilik çıkışı: Altı oktan bir tanesi milliyetçilik - 2. Resim

Ankara'da Ankara İttifakıyla, Türkiye'de de Türkiye İttifakıyla beraber olduklarını kaydeden Özel, Türkiye İttifakı’nın kimseyi dışlamayarak vatanına, milletine ve bayrağına bağlı olan herkese sahip çıkacağını diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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