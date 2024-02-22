Özel'in Akşener'e 'borç' göndermesine İYİ Parti'den cevap!

22 Şubat 2024 23:42 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 00:18

Katıldığı bir canlı yayında yerel seçimler öncesi eski ittifak ortağı İYİ Parti'ye Balıkesir özelinde 'borç' göndermesinde bulunan Özgür Özel'e cevap, Turhan Çömez'den geldi.

"MİLLETİMİZE BORCUMUZ VAR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Çömez, "Bir borç var ise o da millete karşı olan borcumuzdur." dedi.

"Zor şartlar altında siyaset yaptık" diyen Çömez, "İttifak sürecinde CHP'ye destek sağlandı. Balıkesir ve ilçeler bizim desteğimizle alındı. Kendi siyasi görüşümüzle milletimizin karşısındayız." diye konuştu.

"SEÇMEN İKİ KUTUP ARASINA SIKIŞTIRILDI"

Geçen zaman içinde belediyeler zemininde arzu edilen bir tablonun ortaya çıkmadığını belirten Çömez, "Altılı Masa ve Millet İttifakı döneminde de türbülans dönemi oldu. İYİ Parti olarak milletvekilliği seçimlerinde sahada çok zor ithamlar karşı karşıya kaldık. Zor şartlar altında siyaset yaptık. Kendi başımıza siyaset yapmaya karar verdik. İki kutup arasına sıkıştırılmış seçmene nefes aldırmak için yol yürüme kararı aldık." dedi.