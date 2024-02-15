Özgür Özel 'anketlere baktık' diyerek duyurdu: Açık farkla öndeyiz 

15 Şubat 2024 17:16 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 17:18

Yerel seçim maratonuna İzmir'de devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada iddialı bir çıkışta bulundu.

"İthal aday istemiyoruz" pankartlarıyla protesto edilen CHP İzmir Karaburun Belediye Başkanı adayı Nurşen Balcı yerine mevcut Başkan İlkay Girgin Erdoğan tekrar aday gösterilirken partinin yerel seçim şarkısı da tanıtıldı.

İzmir'in CHP için 'sancak gemisi' olduğunu söyleyen Özel, "Bugün Milli Mücadele'de ilk kurşunun atıldığı yerdeyiz. Bugün bir İmparatorluğun tebası olmaktan çıkıp da bir Cumhuriyet'in onurlu, eşit vatandaşları olmanın en önemli mücadelesinin başladığı yerdeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın emanet edildiği kentteyiz. Bugün Kubilay'ın başını verdiği ama onlara başını eğmediği kentteyiz." dedi.

30'DA 30 İDDİASI

1080 bölgede aday çıkardıklarını söyleyen Özgür Özel, "Adayları gösterdik, 4 gün sonra sahaya indik. Anketlerimizi yaptırdık ve yapılan anketlerin sonucunda gördüğümüz odur ki; aldığımız yol, adayların gördüğü kabul, sahada ortaya çıkan heyecan, önümüzdeki süreç için bugün belki bir hayal olarak görülen 30'da 30'u müjdeliyor." diyerek iddialı konuştu.

Belediyelerin kaybedilme noktasında olmadığını belirten Özel, "Kiminde çok açık öndeyiz örneğin Karşıyaka. Kiminde açık farkla öndeyiz, pek çoğunda garanti bir farkla öndeyiz. Ama 4-5 ilçede birkaç puan önde yada geride olarak ciddi şekilde yarışıyoruz. İzmir'de 30'da 30 yapacağız. Buna inanın buna güvenin" dedi.